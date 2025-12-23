Balansiranje na užetu

Prostor Oficirskog doma diktira izvesna ograničenja, za koja se zaposleni u Galeriji savremene likovne umetnosti u Nišu već osam godina nadaju da će biti otklonjena. Jer tada im je oduzet prostor Galerije Srbija, docnije pretvoren u kockarnicu

Ulazeći u Oficirski dom u Nišu, u izložbeni prostor tamošnje Galerije savremene likovne umetnosti, pogled posmatrača odmah hvata neobična instalacija: ogromno, a tanko drvo, okrenuto naopačke, tako da mu koren štrči iznad metalnih „okova“ ili „ortopedskog pomagala“, koje stablo drži uspravnim. Vrh drveta „zariven“ je u zemlju, tj. galerijski pod, posut brašnom. Negde na pola instalacije, za okov je zakačena slika beličastog kolorita, dok je u samom dnu rada