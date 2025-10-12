Potrebno više vremena za oslobađanje svih talaca: Oglasio se visoki zvaničnik Hamasa: "Razoružavanje je pitanje za sve Palestince"

Visoki zvaničnik palestinske militantne grupe Hamas Osama Hamdan izjavio je da je potrebno više vremena za oslobađanje svih talaca koje ta grupa drži, s obzirom na situaciju na terenu.

Hamdan, koji je zvaničnik iz političkog krila Hamasa, rekao je za japanski javni emiter NHK da predaja tela preminulih talaca zahteva više vremena, kao i da je teško odrediti konkretan vremenski okvir za oslobađanje živih talaca ukoliko se ne ispune određeni uslovi. On je naveo da uslovi za oslobađanje talaca uključuju garancije protiv napada i sporazum o mehanizmima za razmenu talaca za palestinske zatvorenike u Izraelu. Hamdan je kazao da su koraci za oslobađanje