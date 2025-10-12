Izrael najavljuje da će uništiti sve tunele u Gazi

Nova pre 36 minuta  |  Autor: Beta
Izrael najavljuje da će uništiti sve tunele u Gazi

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da će izraelska vojska uništiti sve tunele Hamasa u Pojasu Gaze nakon oslobađanja talaca koji se nalaze na toj palestinskoj teritoriji.

Trećeg dana primirja između Izraela i Hamasa, Kac je u saopštenju naglasio da će se te operacije sprovoditi u okviru „međunarodnog mehanizma, pod nadzorom Sjedinjenih Američkih Država (SAD)“. „Veliki izazov za Izrael nakon faze vraćanja talaca biće uništenje svih terorističkih tunela Hamasa u Gazi“, rekao je Kac i dodao da je naredio vojsci da se pripremi za tu misiju. Hamas ima mrežu tunela ispod Pojasa Gaze, koje posebno koristi njegovo oružano krilo. Izrael
