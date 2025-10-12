"Zabrinuti smo, Putin je: Rekao..." Kremlj se neprestano oglašava o isporuci "tomahavka" Ukrajini: Tramp stalno traži jedno

Moguća isporuka američkih raketa "tomahavk" Ukrajini izaziva izuzetnu zabrinutost Rusije, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

- Problem "tomahavka" kod nas izaziva izuzetnu zabrinutost, kao što je predsednik Putin već rekao - izjavio je Peskov, prenosi agencija RIA Novosti. On je rekao da su rakete "tomahavk" ozbiljno oružje, ali da one ne mogu da promene situaciju na frontu i dodao da Rusija pažljivo prati brojne izjave o mogućnosti isporuke tih raketa Kijevu. Peskov je ocenio da Evropljani i Ukrajina pokazuju apsolutnu nezainteresovanost da sednu za pregovarački sto što, kako je ocenio,