Visoki zvaničnik Hamasa: U ponedeljak oslobađanje 48 talaca iz Gaze
Danas pre 5 sati | FoNet
Visoki zvaničnik Hamasa Isana Hamdan rekao je danas da će oslobađanje 48 talaca koji se nalaze u Gazi početi u ponedeljak ujutru. „Prema potpisanom sporazumu, razmena zarobljenika trebalo bi da počne u ponedeljak ujutru kako je dogovoreno i nema novih stvari po tom pitanju“, rekao je Hamdan za AFP.
Nakon povratka talaca iz Gaze, Izrael će početi da oslobađa oko 2.000 palestinskih zatvorenika, kako je predviđeno prvom fazom sporazuma o prekidu vatre, koji su dve strane potpisale uz posredovanje SAD. Hamas je ranije saopštio da će verovatno imati poteškoća da pronađe tela nekih od preminulih talaca u roku od 72 sata. U Gazi se nalazi 48 talaca, a veruje se da ima samo 20 živih.