Preokret: Ništa od Paunovića, Milojević novi selektor Srbije?

Vladan Milojević, trener fudbalera Crvene zvezde, glavni je kandidat da preuzme kormilo fudbalske reprezentacije Srbije prema pisanju srpskih medija.

Kako saznaje "Sportski žurnal", Milojević će biti imenova na sledećoj sednici Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije (FSS) koja je zakazana za 17. oktobar. Isti izvor tvdi da će Milojević uporedo obavljati selektorsku i trenersku delatnost sve do zimske pauze kada mu ističe ugovor sa crveno-belima. Debi na klupi "orlova" bi trebalo da ima 13. novembra na "Vembliju" protiv Engleske. Ekipu će protiv Andore pre toga predvoditi Zoran Mirković. U narednim danima bi