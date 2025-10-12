Nova pravila za ulazak u zemlje Šengena: Biometrijska registracija obavezna na granici EU, za sada bez gužvi

Novi sistem evidentiranja ulazaka i izlazaka iz EU počeo je da se primenjuje od danas u 29 država članica.

Novi sistem će digitalno beležiti prelazak granice, kao i podatke iz pasoša, otiske prstiju i slike lica državljana zemalja van EU koji putuju na kratki boravak u državama članicama EU. Prikupljanje podataka na graničnim prelazima uvodiće se postepeno uz punu primenu do 10. aprila sledeće godine. Kako je saopštio Savet EU, njime će se ojačati bezbednost granica i povećati efikasnost za putnike. Novi sistem za digitalno upravljanje granicama za ulazak i izlazak,