Vučić: Radovi na klinici u Višegradskoj biće gotovi za dve godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će radovi na rekonstrukciji ginekološko akušerske klinike u Višegradskoj ulici biti završeni za dve godine i da će tada uslovi biti mnogo bolji i klinika mnogo lepša. "Po sobi neće više biti 10 do 12 porodilja, već jedna, dve tri i sve sobe će imati kupatilo.

Biće 540 ležajeva od čega 365 za porodilje, a ostatak za bebe", rekao je Vucicić pirlikom obilaska radova na rekonstrukciji i dodao da će u tom porodilištu biti uređeno više od 21.000 kvadrata. On je rekao i da je to najveće porodilište gde je i baza za matične ćelije i banka ćelija. Istakao je da je 2018. godine u adaptaciju krova te klinike uloženo pet miliona evra, a da će se sada za rekonstrukciju uložiti 40 miliona evra. Prema njegovim rečima, države i života