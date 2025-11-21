Tepić optužila Vučića da je vođa organizovane kriminalne grupe

Tepić optužila Vučića da je vođa organizovane kriminalne grupe

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić optužila je danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je vođa organizovane kriminalne grupe i da je u više navrata zloupotrebio službeni položaj i izvršio niz drugih krivičnih dela.

Ona je u holu Doma Narodne skupštine kazala novinarima da je ta partija pripremila dokument koji je nazvan „Optužnica“ i koji se sastoji od osam tačaka koje su potkrepljene dokazima. „Ova optužnica je moralni i pravni poziv tužiocima da oslobode državu. Niko ne sme biti iznad zakona pa ni Aleksandar Vučić“, rekla je Tepić. Ona tvrdi da Vučić treba krivično da odgovara i zbog prekoračenja ovlašćenja, omogućavanja nezakonite koristi i sprečavanje slobodnog glasanja.
