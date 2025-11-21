Vučić najavio tužbu protiv svetskih medija: "Angažovaću najskuplje advokate"

Radio 021 pre 56 minuta  |  Beta
Vučić najavio tužbu protiv svetskih medija: "Angažovaću najskuplje advokate"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je optužbe potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinike Tepić i ocenio da je "do njih došlo jer opozicija ne može da ga pobedi na izborima".

Vučić je za televiziju Informer kazao da je suština tih navoda da on ne sme da bude ni na jednoj izbornoj listi, jer su, kako je kazao, svesni da ne mogu da ga pobede. Navode Tepić uporedio je sa dešavanjim iz 1945. godine i ponašanjem tadašnjih vlasti prema neistomišljenicima. Marinika Tepić je ranije danas optužila Vučića da je "vođa kriminalne grupe i da je u više navrata zloupotrebio službeni položaj i izvršio niz drugih krivičnih dela". Ona je kazala da je SSP
Ključne reči

Aleksandar VučićSSPPredsednik SrbijeIzboriMarinika Tepić

