Stanje na putevima: Mestimično vlažni kolovozi i jak vetar

Saobraćaj će se danas obavljati po mestimično vlažnim kolovozima u zapadnim i jugozapadnim krajevima Srbije, dok će jak vetar na istoku i jugoistoku otežavati vožnju na prevojima, preko mostova i pored reka, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS). U kasnim popodnevnim ili večernjim satima očekuje se veći broj vozila i pojačan saobraćaj koji može doneti sporiju vožnju na deonicama na kojima su radovi u toku. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na