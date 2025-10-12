Makron od ponedeljka u Egiptu: Predsednik Francuske putuje kako bi podržao sprovođenje sporazuma u Gazi

Kurir pre 1 sat  |  Beta
Makron od ponedeljka u Egiptu: Predsednik Francuske putuje kako bi podržao sprovođenje sporazuma u Gazi

Predsednik Francuske Emanuel Makron posetiće u ponedeljak Egipat kako bi podržao sprovođenje sporazuma o okončanju rata u Pojasu Gaze, saopštila je Jelisejska palata.

Makron će, kako se navodi, razgovarati sa svojim partnerima o sledećim koracima u sprovođenju mirovnog plana. Putovanje u Šarm el Šeik je u skladu sa francusko-saudijskom inicijativom preduzetom u Njujorku na sprovođenju plana za mir i bezbednost za sve na Bliskom istoku, zasnovanog na rešenju o dve države, dodala je Jelisejska palata. Prema odredbama sporazuma, koji je predložio predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp, u Pojas Gaze je već
