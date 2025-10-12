Tramp i el sisi predsedavaju samitom o gazi: Lideri 20 zemalja putuju u Egipat

MEĐUNARODNI samit, pod nazivom "Samit za mir u Šarm el Šeiku", zakazan je za ponedeljak 13. oktobar.

AP Photo/Evan Vucci Samit u Šarm el Šeiku, u Egiptu, o okončanju rata u Pojasu Gaze biće održan 13. oktobra. Učestvovaće lideri iz više od 20 zemalja, saopštio je kabinet egipatskog predsednika Abdela Fataha el Sisija. "Međunarodni samit, pod nazivom 'Samit za mir u Šarm el Šeiku', održaće se u ponedeljak, 13. oktobra, u gradu Šarm el Šeik, pod zajedničkim predsedavanje predsednika Abdela Fataha el Sisija i predsednika SAD Donalda Trampa", navodi se u saopštenju.