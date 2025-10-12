Kina optužila SAD za dvostruke standarde: Akcije Vašingtona ozbiljno štete našim interesima

N1 Info pre 7 sati  |  Beta
Kina optužila SAD za dvostruke standarde: Akcije Vašingtona ozbiljno štete našim interesima

Kina je danas optužila Sjedinjene Američke Države (SAD) za "dvostruke standarde", nakon što je američki predsednik Donald Tramp najavio dodatne carine od 100 odsto na kinesku robu. "Sporna izjava SAD je tipičan primer 'dvostrukih standarda'", rekao je portparol kineskog Ministarstva trgovine.

Akcije Vašingtona, kako se navodi u saopštenju, "ozbiljno štete interesima Kine i potkopavaju atmosferu za ekonomske i trgovinske razgovore dve strane". Američki predsednik je rekao da reaguje na "izuzetno agresivan trgovinski stav" koji je usvojila druga najveća svetska ekonomija. Nove američke carine će se primenjivati od 1. novembra "ili pre toga", rekao je Tramp.
VašingtonKinaDonald Tramp

