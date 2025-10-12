Sindikat obrazovanja u Čačku priredio skup podrške prosvetnim radnicima

Skup pod parolom "Znanje je jedina prava sloboda" održan je večeras u Čačku u znak podrške prosvetnim radnicima.

Skup oko 200 prosvetnih radnika je počeo sa 16 minuta tišine za nastradale u padu nadstrešnice ulaza Železničke stanice u Novom Sadu, javlja dopisnica Bete. Prosvetni radnici su na tom skupu kojeg je organizovao Sindikat obrazovanja Čačak, većinski sindikat prosvetnih radnika u tom gradu, podržali studente koji će iz Čačka 25. oktobra krenuti peške na protest 1. novembra u Novom Sadu i prikupljali su donacije za to putovanje. Predsednik Sindikata obrazovanja Čačak