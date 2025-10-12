Završen protest studenata na Novom Beogradu: Kružni tok kod Ušća ponovo otvoren za saobraćaj (foto)

Studenti u blokadi organizovali su danas protest "Snaga kolektiva, sloboda izbora" kako bi, kako su rekli, pružili podršku prosvetnim radnicima. Kružni tok kod TC Ušće bio je blokiran od 16 do 19.20 sati, a sada je ponovo prohodan.

Pat stotina studenata u blokadi i pripadnika zborova, kao i građana koji ih podržavaju, blokiralo je kružni tok kod TC Ušće. Oni su se okupili kako bi, kako su rekli, pružili podršku prosvetnim radnicima. Kako je rečeno reporterima "Blica", gradski prevoz nije išao sa Novog Beograda u smeru ka centru grada. Autobusi su išli Bulevarom Nikole Tesle i tamo se okreću, autobusi iz Zemuna skretali desno kod hotela "Hajat", poput linija 75 i 77. Na kratko je i Terazijski