Vremenska prognoza za Srbiju: promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i prolaznim naoblačenjem

Vremenska prognoza za Srbiju: promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i prolaznim naoblačenjem

Najavljena promenljiva vremenska stanja sa sunčanim intervalima na severu i prolaznim naoblačenjem u ostalim krajevima Srbije, uz vetar i temperature od 7 do 21 stepen.

Na severu Srbije i u Negotinskoj Krajini očekuje se promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, dok će u ostalim delovima zemlje biti umereno do potpuno oblačno, sa mogućom slabom i kratkotrajnom kišom ponegde u Pomoravlju, jugozapadu i jugoistoku. Vetar će biti slab do umeren, na istoku i jak, zapadni i severozapadni. Temperatura će se kretati od 7 do 13 stepeni ujutru, a dnevni maksimum od 17 do 21 stepen. Nova Mondo RTS Glas juga

U Beogradu i većim gradovima biće promenljivo vreme sa smenom sunčanih i oblačnih intervala. Vetar slab do umeren severozapadni, a jutarnje temperature oko 10-11 stepeni, dok dnevne dostižu do 19 stepeni. Biometeorološke prilike mogu izazvati tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata, pa se savetuje oprez. Telegraf RTS Radio 021

Za sutra je najavljeno pretežno sunčano vreme pre podne, sa prolaznim naoblačenjem koje će sredinom dana najpre zahvatiti sever Vojvodine, a zatim se tokom popodneva proširiti na zapadne i centralne krajeve Srbije, dok će uveče i tokom noći oblačnost zahvatiti i ostale predele zemlje. Vetar će biti slab do umeren, na istoku povremeno jak, uglavnom zapadni i severozapadni, a temperature će se kretati od 5 do 11 stepeni ujutru, do 16 do 20 stepeni tokom dana. Beta Alo Danas IndeksOnline

Prognoze meteorologa ukazuju na uglavnom suvo i vetrovito vreme narednih dana, sa temperaturama malo ispod proseka za ovaj period godine. Očekuje se da će hladnije vreme trajati do oko 21. oktobra, kada je moguće blago otopljenje, dok će krajem nedelje biti uslova za prolazne padavine na jugoistoku regiona. Mondo Alo Radio 021

