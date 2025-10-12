Zelenski i Tramp o jačanju odbrane Ukrajine; Ruski napadi i zabrinutost zbog 'tomahavka'

Naslovi.ai pre 16 minuta

Razgovori o jačanju protivvazdušne odbrane i obnovi energetskog sektora, ruski napadi na Ukrajinu i reakcije Moskve na moguće isporuke oružja.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u više navrata razgovarao sa predsednikom SAD Donaldom Trampom o jačanju saradnje, posebno u oblasti protivvazdušne odbrane i obnove energetskog sektora. Zelenski je istakao dobijene signale iz Vašingtona o podršci Ukrajini.

Ruska protivvazdušna odbrana oborila je tokom noći 32 ukrajinska drona iznad ruskih regiona, dok su ruske snage nastavile napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, ostavljajući delove Donjecke i Sumske oblasti bez struje. Ukrajina je prijavila intenzivne ruske vazdušne napade i značajne gubitke na terenu.

Rusija je izrazila duboku zabrinutost zbog mogućih isporuka američkih raketa "tomahavk" Ukrajini, koje smatra ozbiljnim oružjem, ali je portparol Kremlja Dmitrij Peskov naveo da one neće promeniti situaciju na frontu. Moskva prati izjave Zapada o ovom pitanju dok se tenzije povećavaju.