BLOG UŽIVO Počinje protest prosvetnih radnika i studenata: „Obrazovanje mora biti prostor slobode, a ne poslušnosti“

Na kružnom toku kod Ušća je od 16 časova počeo veliki protest nastavnika, profesora i sindikata okupljenih u Široki front zaštite nastavnika i radnika u prosveti, pod sloganom „Snaga kolektiva – sloboda izbora“.

Cilj okupljanja je jasan – podići glas protiv, kako učesnici kažu, represije režima, političkih pritisaka, odmazde i urušavanja obrazovnog sistema u Srbiji. Sve najnovije vesti sa protesta pratite u blogu uživo na Nova.rs. Trenutno je u toku 16 minuta tišine, a oko 17 časova predviđena su i obraćanja, a od 18 sati slobodne aktivnosti. Prosvetni radnici, studenti, roditelji i građani koji ih podržavaju i dalje se okupljaju kod kružnog toka kod Ušća, noseći