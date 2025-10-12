BLOG UŽIVO Počinje protest prosvetnih radnika i studenata: „Obrazovanje mora biti prostor slobode, a ne poslušnosti“

Nova pre 7 minuta  |  Autor: Mila Marinović
BLOG UŽIVO Počinje protest prosvetnih radnika i studenata: „Obrazovanje mora biti prostor slobode, a ne poslušnosti“

Na kružnom toku kod Ušća je od 16 časova počeo veliki protest nastavnika, profesora i sindikata okupljenih u Široki front zaštite nastavnika i radnika u prosveti, pod sloganom „Snaga kolektiva – sloboda izbora“.

Cilj okupljanja je jasan – podići glas protiv, kako učesnici kažu, represije režima, političkih pritisaka, odmazde i urušavanja obrazovnog sistema u Srbiji. Sve najnovije vesti sa protesta pratite u blogu uživo na Nova.rs. Trenutno je u toku 16 minuta tišine, a oko 17 časova predviđena su i obraćanja, a od 18 sati slobodne aktivnosti. Prosvetni radnici, studenti, roditelji i građani koji ih podržavaju i dalje se okupljaju kod kružnog toka kod Ušća, noseći
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

"Snaga kolektiva, sloboda izbora": U Beogradu skup podrške prosvetnim radnicima

"Snaga kolektiva, sloboda izbora": U Beogradu skup podrške prosvetnim radnicima

N1 Info pre 7 minuta
„Prosveta je ustala i nije odustala“: Građani blokirali kružni tok kod TC Ušće

„Prosveta je ustala i nije odustala“: Građani blokirali kružni tok kod TC Ušće

Nedeljnik pre 17 minuta
Skup podrške prosvetnim radnicima u Beogradu, blokiran kružni tok kod Ušća

Skup podrške prosvetnim radnicima u Beogradu, blokiran kružni tok kod Ušća

NIN pre 12 minuta
Skup podrške prosvetnim radnicima u Beogradu

Skup podrške prosvetnim radnicima u Beogradu

Radio 021 pre 32 minuta
Skup podrške prosvetnim radnicima u Beogradu, blokiran kružni tok kod Ušća

Skup podrške prosvetnim radnicima u Beogradu, blokiran kružni tok kod Ušća

Beta pre 52 minuta
„Prosveta je ustala i nije odustala“: Zborovi građana Beograda blokirali kružni tok kod TC Ušće

„Prosveta je ustala i nije odustala“: Zborovi građana Beograda blokirali kružni tok kod TC Ušće

Danas pre 57 minuta
Protest studenata na Novom Beogradu: Blokiran kružni tok kod Ušća, ne ide gradski prevoz (foto)

Protest studenata na Novom Beogradu: Blokiran kružni tok kod Ušća, ne ide gradski prevoz (foto)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaSindikatSindikat prosvetnih radnikaIzbori

Društvo, najnovije vesti »

"Snaga kolektiva, sloboda izbora": U Beogradu skup podrške prosvetnim radnicima

"Snaga kolektiva, sloboda izbora": U Beogradu skup podrške prosvetnim radnicima

N1 Info pre 7 minuta
Novi EES sistem za digitalnu kontrolu granica EU počeo sa radom 12. oktobra 2025.

Novi EES sistem za digitalnu kontrolu granica EU počeo sa radom 12. oktobra 2025.

Naslovi.ai pre 43 minuta
Kremlj upozorava Zapad zbog dramatične eskalacije u ratu u Ukrajini

Kremlj upozorava Zapad zbog dramatične eskalacije u ratu u Ukrajini

Beta pre 42 minuta
Nova pravila za ulazak u EU: Kako da se prijavim

Nova pravila za ulazak u EU: Kako da se prijavim

BBC News pre 27 minuta
Postavljen novi direktor Instituta za veštačku inteligenciju u Novom Sadu

Postavljen novi direktor Instituta za veštačku inteligenciju u Novom Sadu

Nova pre 37 minuta