Ovakav slučaj Zvezda ne pamti: Sedam igrača van tima zbog ozbiljnih problema

Košarkaški klub Crvena zvezda je, dva dana nakon velike pobede protiv Fenerbahčea, dobio novu lošu vest kada je u pitanju igrački kadar tima sa Malog Kalemegdana.

Tajson Karter, bek koji je ubacio 15 poena protiv Fenerbahčea, je u nedelju hospitalizovan zbog, kako je Zvezda saopštila, respiratornih problema. Karter će sigurno preskočiti utakmice protiv Žalgirisa i Real Madrida, dok će više informacija o njegovom stanju i toku oporavka biti poznato u narednim danima. Karter se tako pridružio podužoj listi košarkaša koji se u ovom trenutku nalaze van stroja, i na koje Saša Obradović neće moći da računa u narednom periodu.