VIDEO Panika u Estoniji: Pojavili se maskirani ruski vojnici kod granice

Pripadnici ruskih oružanih snaga pojavili su se u blizini graničnog prelaza u Estoniji, zbog čega je u petak privremeno zatvoren put.

Ovaj incident ponovo je izazvao zabrinutost među bezbednosnim stručnjacima, koji smatraju da Moskva aktivno testira NATO savez proračunatim „hibridnim ratovanjem“, piše Kyiv Post. Incident se dogodio kod mesta Satse Bot, dela estonskog puta dugačkog oko kilometar, koji nakratko ulazi na rusku teritoriju. Estonska policija i granična straža (PPA) zaustavile su saobraćaj u petak popodne nakon što su na putu primetile naoružanu jedinicu za koju je utvrđeno da