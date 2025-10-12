VIDEO Panika u Estoniji: Pojavili se maskirani ruski vojnici kod granice

Nova pre 55 minuta  |  Autor: Index.hr
VIDEO Panika u Estoniji: Pojavili se maskirani ruski vojnici kod granice

Pripadnici ruskih oružanih snaga pojavili su se u blizini graničnog prelaza u Estoniji, zbog čega je u petak privremeno zatvoren put.

Ovaj incident ponovo je izazvao zabrinutost među bezbednosnim stručnjacima, koji smatraju da Moskva aktivno testira NATO savez proračunatim „hibridnim ratovanjem“, piše Kyiv Post. Incident se dogodio kod mesta Satse Bot, dela estonskog puta dugačkog oko kilometar, koji nakratko ulazi na rusku teritoriju. Estonska policija i granična straža (PPA) zaustavile su saobraćaj u petak popodne nakon što su na putu primetile naoružanu jedinicu za koju je utvrđeno da
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Incident na estonskoj granici, pojavili se maskirani Rusi: "Provokacija"

(VIDEO) Incident na estonskoj granici, pojavili se maskirani Rusi: "Provokacija"

N1 Info pre 55 minuta
(Video) Rusi naoružani do zuba stigli do granice, uzbuna u NATO! Estonska vojska ostala u šoku zbog prizora: "Ove 2 stvari…

(Video) Rusi naoružani do zuba stigli do granice, uzbuna u NATO! Estonska vojska ostala u šoku zbog prizora: "Ove 2 stvari hitno moramo da uradimo"

Blic pre 41 minuta
Zbog prisustva „neobično velike jedinice“ Estonija zatvorila put kroz rusku teritoriju

Zbog prisustva „neobično velike jedinice“ Estonija zatvorila put kroz rusku teritoriju

Danas pre 1 sat
Naoružani Rusi kod granice sa estonijom: Vanredna situacija na Baltiku, uzbuna u NATO-u! (foto/video)

Naoružani Rusi kod granice sa estonijom: Vanredna situacija na Baltiku, uzbuna u NATO-u! (foto/video)

Kurir pre 1 sat
Vojska blizu NATO granice Napeta situacija na istoku Evrope

Vojska blizu NATO granice Napeta situacija na istoku Evrope

Alo pre 46 minuta
Putin zvecka oružjem; Naoružani vojnici tik uz granicu NATO FOTO/VIDEO

Putin zvecka oružjem; Naoružani vojnici tik uz granicu NATO FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Incident na estonskoj granici, pojavili se maskirani ruski vojnici (VIDEO)

Incident na estonskoj granici, pojavili se maskirani ruski vojnici (VIDEO)

Vesti online pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOMoskvaEstonija

Svet, najnovije vesti »

Pakao na graničnom području, ima mrtvih i ranjenih! Raste broj žrtava brutalnog sukoba: "Vojska je u punoj pripravnosti"

Pakao na graničnom području, ima mrtvih i ranjenih! Raste broj žrtava brutalnog sukoba: "Vojska je u punoj pripravnosti"

Blic pre 0 minuta
Madagaskar: Jedna jedinica vojske tvrdi da je preuzela kontrolu nad vojskom

Madagaskar: Jedna jedinica vojske tvrdi da je preuzela kontrolu nad vojskom

RTV pre 0 minuta
UKRAJINSKA KRIZA - Peskov: Isporuke raketa "tomahavk" Kijevu izazivaju izuzetnu zabrinutost; Zelenski ponovo razgovarao sa…

UKRAJINSKA KRIZA - Peskov: Isporuke raketa "tomahavk" Kijevu izazivaju izuzetnu zabrinutost; Zelenski ponovo razgovarao sa Trampom

RTV pre 5 minuta
Šok u Vašingtonu: Tramp slučajno otkrio plan osvete

Šok u Vašingtonu: Tramp slučajno otkrio plan osvete

Vesti online pre 0 minuta
Zelenski razgovarao sa Trampom, drugi put u poslednja dva dana

Zelenski razgovarao sa Trampom, drugi put u poslednja dva dana

NIN pre 5 minuta