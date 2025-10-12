Danas u Sremskoj Mitrovici promenljivo oblačno i toplo

Sremska Mitrovica – Danas će u Sremskoj Mitrovici biti promenljivo oblačno, uz duže sunčane periode tokom dana.

Najniža temperatura iznosiće oko 10 stepeni, dok će najviša dnevna dostići oko 21 stepen. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Očekivana biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Poseban oprez savetuje se osobama sa povišenim krvnim pritiskom, dok su kod meteoropata mogući reumatski bolovi i blago neraspoloženje. Preporučuje se povećana pažnja svim učesnicima u saobraćaju, posebno u jutarnjim i