Oslobađanje talaca počeće u ponedeljak ujutru
Politika pre 38 minuta
On je naveo da uslovi za oslobađanje talaca uključuju garancije protiv napada
Visoki zvaničnik Hamasa Osama Hamdan potvrdio je danas da će oslobađanje 48 izraelskih talaca koje ta militantna grupa drži u Gazi, početi u ponedeljak ujutru. „U skladu sa potpisanim sporazumom, očekuje se da će razmena zarobljenika početi u ponedeljak ujutru kako je dogovoreno, i nema novih pomaka po ovom pitanju”, rekao je Hamdan, prenosi BFMTV. Nakon toga, Izrael će osloboditi oko 2.000 palestinskih pritvorenika iz svojih zatvora, u skladu sa uslovima prve faze