Ruska PVO oborila 32 ukrajinska drona iznad ruskih regiona

Politika pre 2 sata
Ruska PVO oborila 32 ukrajinska drona iznad ruskih regiona

Ruska protivvazdušna odbrana (PVO) oborila je tokom noći 32 ukrajinska drona iznad ruskih regiona

MOSKVA - Ruska protivvazdušna odbrana (PVO) oborila je tokom noći 32 ukrajinska drona iznad ruskih regiona, saopštilo je jutros Ministarstvo odbrane Rusije. U saopštenju se navodi da je po 15 ukrajinskih dronova oboreno iznad Belgorodske i Brjanske oblasti. Dva drona oborena su iznad Smolenske oblasti, navodi se u saopštenju, prenela je agencija RIA Novosti.
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Donjecka oblast bez struje zbog ruskih napada; Ukrajinske snage neutralisale 103 drona

Donjecka oblast bez struje zbog ruskih napada; Ukrajinske snage neutralisale 103 drona

RTS pre 4 minuta
uživo RAT U UKRAJINI Donjecka oblast ostala bez struje nakon ruskog napada na energetsku infrastrukturu

uživo RAT U UKRAJINI Donjecka oblast ostala bez struje nakon ruskog napada na energetsku infrastrukturu

Euronews pre 24 minuta
Ruska vojska pogodila kritično mesto u donjeckoj oblasti Ukrajici su sada u nevolji

Ruska vojska pogodila kritično mesto u donjeckoj oblasti Ukrajici su sada u nevolji

Alo pre 39 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski objavio detalje razgovora s Trampom; Orban: Brisel ima vojni plan za sukob s Rusijom

UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski objavio detalje razgovora s Trampom; Orban: Brisel ima vojni plan za sukob s Rusijom

RTV pre 1 sat
Uživo krvava ruska osveta nakon napada na rafinerije Jezive slike iz Kijeva nakon noćnog bombardovanja, pao MiG-31 blizu…

Uživo krvava ruska osveta nakon napada na rafinerije Jezive slike iz Kijeva nakon noćnog bombardovanja, pao MiG-31 blizu granice

Alo pre 2 sata
Ukrajinci dronovima obletali ruske regione! Ruska PVO oborila 32 tokom noći

Ukrajinci dronovima obletali ruske regione! Ruska PVO oborila 32 tokom noći

Alo pre 2 sata
"Danas sam dobio sve neophodne signale": Zelenski otkrio detalje razgovora sa Trampom: Svet vidi šta Rusija radi

"Danas sam dobio sve neophodne signale": Zelenski otkrio detalje razgovora sa Trampom: Svet vidi šta Rusija radi

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaRusija

Svet, najnovije vesti »

Iran suspendovao sporazum s IAEA i zamrznuo dijalog sa Evropom

Iran suspendovao sporazum s IAEA i zamrznuo dijalog sa Evropom

Sputnik pre 4 minuta
Mirovni samit o Gazi sutra u Šarm el Šeiku bez Hamasa, Netanijahu još nije potvrdio učešće

Mirovni samit o Gazi sutra u Šarm el Šeiku bez Hamasa, Netanijahu još nije potvrdio učešće

Sputnik pre 4 minuta
(Video) Krvoproliće na granici, odjekuju pucnji! Počeo rat od kog se sve trese: Aktivirano najteže naoružanje, putevi…

(Video) Krvoproliće na granici, odjekuju pucnji! Počeo rat od kog se sve trese: Aktivirano najteže naoružanje, putevi zatvoreni, a najgore tek sledi

Blic pre 4 minuta
Donjecka oblast bez struje zbog ruskih napada; Ukrajinske snage neutralisale 103 drona

Donjecka oblast bez struje zbog ruskih napada; Ukrajinske snage neutralisale 103 drona

RTS pre 4 minuta
Peking preti: Kina odgovorila na Trampovu najavu carina

Peking preti: Kina odgovorila na Trampovu najavu carina

Danas pre 50 minuta