Ruska PVO oborila 32 ukrajinska drona iznad ruskih regiona

Ruska protivvazdušna odbrana (PVO) oborila je tokom noći 32 ukrajinska drona iznad ruskih regiona

MOSKVA - Ruska protivvazdušna odbrana (PVO) oborila je tokom noći 32 ukrajinska drona iznad ruskih regiona, saopštilo je jutros Ministarstvo odbrane Rusije. U saopštenju se navodi da je po 15 ukrajinskih dronova oboreno iznad Belgorodske i Brjanske oblasti. Dva drona oborena su iznad Smolenske oblasti, navodi se u saopštenju, prenela je agencija RIA Novosti.