"Kina neće ništa uraditi dok sam ja tu" Tramp je upravo odbacio međunarodno pravo i najavio nešto zastrašujuće? "Moj moral je granica moći"

Blic pre 5 sati
"Kina neće ništa uraditi dok sam ja tu" Tramp je upravo odbacio međunarodno pravo i najavio nešto zastrašujuće? "Moj moral je…
Donald Tramp je izjavio da njegova ovlašćenja kao vrhovnog komandanta zavise isključivo od njegovog ličnog morala Odbacio je međunarodno pravo kao ograničenje s američke strane i istakao da je odlučujuća nacionalna snaga Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da su njegova ovlašćenja kao vrhovnog komandanta oružanih snaga SAD ograničena isključivo njegovim "ličnim moralom", odbacivši međunarodno pravo, dodajući da pitanje preuzimanje Grenlanda ili očuvanje
KinaDonald Tramp

