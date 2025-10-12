Velika očekivanja i još veća razočaranja

Protesti su i u Gruziji spontani kao i u Srbiji. Zbog manjka centralne organizacije i zajedničke strategije, istrajni i hrabri gruzijski protestni pokret izgubio je na snazi u poređenju sa zenitom na početku godine

Gruzija je geografski daleko od Balkana, ali mu je kulturno zapravo blizu. Južnoslovenski Balkan nalazio se na krajnjem zapadu prvo Vizantijske, pa zatim Osmanske imperije, dok se Gruzija nalazila na krajnjem istoku istih političkih entiteta. I Gruzija je prošla kroz ratove 90-ih, samo joj je glavni protivnik bila Rusija. Prošla je i kroz traume raspada komandne privrede i jednopartijske komunističke diktature, ali i kroz period privatizacije i ekonomske