Velika očekivanja i još veća razočaranja

Radar pre 49 minuta  |  Aleksandar Đokić
Velika očekivanja i još veća razočaranja

Protesti su i u Gruziji spontani kao i u Srbiji. Zbog manjka centralne organizacije i zajedničke strategije, istrajni i hrabri gruzijski protestni pokret izgubio je na snazi u poređenju sa zenitom na početku godine

Gruzija je geografski daleko od Balkana, ali mu je kulturno zapravo blizu. Južnoslovenski Balkan nalazio se na krajnjem zapadu prvo Vizantijske, pa zatim Osmanske imperije, dok se Gruzija nalazila na krajnjem istoku istih političkih entiteta. I Gruzija je prošla kroz ratove 90-ih, samo joj je glavni protivnik bila Rusija. Prošla je i kroz traume raspada komandne privrede i jednopartijske komunističke diktature, ali i kroz period privatizacije i ekonomske
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Ne pamti se ovakav udar na Rusiju! Evropa povukla potez koji trese planetu, odgovor može biti paklen

Ne pamti se ovakav udar na Rusiju! Evropa povukla potez koji trese planetu, odgovor može biti paklen

Alo pre 24 minuta
Rat - dan 1.326: Granatiranje; "Odgovorićemo istom merom"; Gori Odesa; Evakuacija opasna po život FOTO/VIDEO

Rat - dan 1.326: Granatiranje; "Odgovorićemo istom merom"; Gori Odesa; Evakuacija opasna po život FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Zemlja saveznik Rusije na udaru! Objavljeni detalji o plaćenicima u Ukrajini, a onda su se oglasili oni...

Zemlja saveznik Rusije na udaru! Objavljeni detalji o plaćenicima u Ukrajini, a onda su se oglasili oni...

Alo pre 1 sat
Priznanje Angele Merkel i upozorenje Viktora Orbana: Kako se EU priprema za rat protiv Rusije

Priznanje Angele Merkel i upozorenje Viktora Orbana: Kako se EU priprema za rat protiv Rusije

Sputnik pre 2 sata
Bukte eksplozije u Ukrajini Rusi prave haos na frontu (foto/video)

Bukte eksplozije u Ukrajini Rusi prave haos na frontu (foto/video)

Alo pre 2 sata
Trake za prozore protiv ruskih nuklearnih pretnji

Trake za prozore protiv ruskih nuklearnih pretnji

Politika pre 2 sata
Ne "bode se medved" koji ima više oružja i ljudstva: Američki potpukovnik upozorio da Zapad ne može protiv Rusije

Ne "bode se medved" koji ima više oružja i ljudstva: Američki potpukovnik upozorio da Zapad ne može protiv Rusije

Večernje novosti pre 2 sata

Ključne reči

BalkanPrivatizacijaGruzijaRusija

Svet, najnovije vesti »

Velika očekivanja i još veća razočaranja

Velika očekivanja i još veća razočaranja

Radar pre 49 minuta
Kad se stvarnost ispreči

Kad se stvarnost ispreči

Radar pre 49 minuta
"Hvala, Trampe"! Viktof se obratio hiljadama ljudi na Trgu talaca u Tel Avivu: Čuda mogu da se dese

"Hvala, Trampe"! Viktof se obratio hiljadama ljudi na Trgu talaca u Tel Avivu: Čuda mogu da se dese

Kurir pre 19 minuta
Hamas protiv trampovog plana: "Ideja da pripadnici pokreta napuste Gazu je apsurdna"

Hamas protiv trampovog plana: "Ideja da pripadnici pokreta napuste Gazu je apsurdna"

Kurir pre 3 minuta
Ne pamti se ovakav udar na Rusiju! Evropa povukla potez koji trese planetu, odgovor može biti paklen

Ne pamti se ovakav udar na Rusiju! Evropa povukla potez koji trese planetu, odgovor može biti paklen

Alo pre 24 minuta