Putin je to izgovorio - brutalan je; Odmah reagovao Zelenski

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da vođe kijevskog režima ne žure da reše sukob u Ukrajini mirnim putem.

"Vidimo da čak i danas, nažalost, lideri kijevskog režima ne žure da reše ovaj sukob mirnim putem", rekao je Putin tokom posete jednom od komandnih mesta Združenih snaga, prenose RIA Novosti. Putin je kazao da je Rusija pozvala Ukrajinu da stanovnicima Donbasa odobri njihovo legitimno pravo na samoopredeljenje, ali da je Kijev izabrao rat. "Sva konfrontacija i vojne akcije odvijale su se nakon državnog udara u Ukrajini 2014. godine. I tada smo već rekli liderima