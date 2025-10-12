Niš dobija Fakultet srpskih studija: Sociolog kulture o tome koje dve funkcije će imati ta ustanova

Predlog Vlade Srbije o osnivanju Fakulteta srpskih studija, na inicijativu Grada Niša, predstavlja populističko nagrizanje nepodobnog državnog univerziteta, koje na zastavi nosi parolu nacionalizma.

Tako ocenjuje sociolog kulture Đokica Jovanović. On je za beogradski Danas rekao da ovakav postupak obesmišljava autonomiju univerziteta, a te "studije" će, smatra, imati dve funkcije. "Jedna je proliferacija nacionalizma, kao antiintelektualne, antihumanističke i antikritičke političko-ideološke snage", rekao je Jovanović. A nacionalizam, kako je naveo, "kao oktroisana 'akademska činjenica', vraća nas u turobno doba s kraja prošlog veka u kom gasnu nade i šanse za