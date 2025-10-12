Trojica građana uhapšena na skupovima u Novom Sadu puštena, još trojica zadržana

Novosađanin Nemanja Brzak, koji je juče uhapšen od strane žandarmerije na Bulevaru Evrope, pušten je sinoć bez ikakve prijave.

Druga dvojica Novosađana puštena su uz prekršajne prijave, a u pitanju su Vojislav Kovačević i još jedan građanin. Troje uhapšenih nakon zaustavljanja autobusa prevoznika Milomira Jaćimovića, koji su se uputili na protest u Vrbasu, i dalje je u policijskoj stanici na Detelinari. Tom prilikom uhapšeno je četvoro, među kojima i maloletni sin prevoznika Jaćimovića. Ispred policijske stanice na Detelinari se sinoć, nakon završetka šetnje pristalica SNS i reakcije