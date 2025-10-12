Nova pravila za ulazak u zemlje Šengena - šta vas čeka na granici

Na graničnim prelazima od danas će se prikupljati biometrijski podaci putnika. Skeniraće se lice, očitavati otisak prstiju i informacije iz pasoša, ali i informacije o tačnom datumu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije.

Novi sistem za digitalno upravljanje granicama (EES) za ulazak/izlazak postaće operativan u 29 evropskih zemalja od danas, 12. oktobra, a kako je saopštio Savet EU, njime će se ojačati bezbednost granica i povećati efikasnost za putnike. Kako se navodi, novi sistem će digitalno beležiti ulaske i izlaske, kao i podatke iz pasoša, otiske prstiju i slike lica državljana zemalja van EU koji putuju na kratki boravak u državama članicama EU. Putovanje u EU ulazi u novu