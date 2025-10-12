Kac: Naložio sam izraelskoj vojsci da se pripremi za rušenje svih tunela Hamasa u Gazi

RTV pre 39 minuta  |  Tanjug
Kac: Naložio sam izraelskoj vojsci da se pripremi za rušenje svih tunela Hamasa u Gazi

TEL AVIV - Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da je naložio Izraelskim odbrambenim snagama (IDF) da se pripreme za rušenje svih tunela palestinske militantne grupe Hamas u Pojasu Gaze.

Kac je napisao na platformi Iks da će glavni izazov za Izrael nakon faze vracanja talaca biti uništenje svih Hamasovih tunela u Pojasu Gaze. On je naveo da će tunele Hamasa direktno rušiti izraelska vojska, kao i pripadnici međunarodnog mehanizma koji ce biti uspostavljen pod vođstvom i nadzorom Sjedinjenih Američkih Država. Kac je rekao da će tuneli Hamasa biti uništeni u okviru demilitarizacije Gaze i razoružavanja te palestinske militantne grupe. Nije jasno na
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Kac: Naložio sam izraelskoj vojsci da se pripremi za rušenje svih tunela Hamasa u Gazi

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Kac: Naložio sam izraelskoj vojsci da se pripremi za rušenje svih tunela Hamasa u Gazi

Euronews pre 29 minuta
Kac: Naložio sam izraelskoj vojsci da se pripremi za rušenje svih tunela Hamasa u Gazi

Kac: Naložio sam izraelskoj vojsci da se pripremi za rušenje svih tunela Hamasa u Gazi

Politika pre 29 minuta
Visoki zvaničnik Hamasa: Oslobađanje talaca počeće u ponedeljak ujutru; Vitkof se obratio na Trgu talaca u Tel Avivu

Visoki zvaničnik Hamasa: Oslobađanje talaca počeće u ponedeljak ujutru; Vitkof se obratio na Trgu talaca u Tel Avivu

RTS pre 2 sata
Potrebno više vremena za oslobađanje svih talaca: Oglasio se visoki zvaničnik Hamasa: "Razoružavanje je pitanje za sve…

Potrebno više vremena za oslobađanje svih talaca: Oglasio se visoki zvaničnik Hamasa: "Razoružavanje je pitanje za sve Palestince"

Blic pre 4 sati
Više od 500.000 Palestinaca vratilo se u grad Gazu od početka prve faze primirja

Više od 500.000 Palestinaca vratilo se u grad Gazu od početka prve faze primirja

Blic pre 5 sati
Oslobađanje talaca počeće u ponedeljak ujutru: Oglasio se visoki zvaničnik Hamasa

Oslobađanje talaca počeće u ponedeljak ujutru: Oglasio se visoki zvaničnik Hamasa

Blic pre 7 sati
Oslobađanje talaca počeće u ponedeljak ujutru

Oslobađanje talaca počeće u ponedeljak ujutru

Politika pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelPalestinaHamasTel AvivGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Iran suspendovao sporazum s IAEA i zamrznuo dijalog sa Evropom

Iran suspendovao sporazum s IAEA i zamrznuo dijalog sa Evropom

Sputnik pre 4 minuta
Mirovni samit o Gazi sutra u Šarm el Šeiku bez Hamasa, Netanijahu još nije potvrdio učešće

Mirovni samit o Gazi sutra u Šarm el Šeiku bez Hamasa, Netanijahu još nije potvrdio učešće

Sputnik pre 4 minuta
(Video) Krvoproliće na granici, odjekuju pucnji! Počeo rat od kog se sve trese: Aktivirano najteže naoružanje, putevi…

(Video) Krvoproliće na granici, odjekuju pucnji! Počeo rat od kog se sve trese: Aktivirano najteže naoružanje, putevi zatvoreni, a najgore tek sledi

Blic pre 4 minuta
Donjecka oblast bez struje zbog ruskih napada; Ukrajinske snage neutralisale 103 drona

Donjecka oblast bez struje zbog ruskih napada; Ukrajinske snage neutralisale 103 drona

RTS pre 4 minuta
Peking preti: Kina odgovorila na Trampovu najavu carina

Peking preti: Kina odgovorila na Trampovu najavu carina

Danas pre 50 minuta