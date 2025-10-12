Kac: Naložio sam izraelskoj vojsci da se pripremi za rušenje svih tunela Hamasa u Gazi

TEL AVIV - Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da je naložio Izraelskim odbrambenim snagama (IDF) da se pripreme za rušenje svih tunela palestinske militantne grupe Hamas u Pojasu Gaze.

Kac je napisao na platformi Iks da će glavni izazov za Izrael nakon faze vracanja talaca biti uništenje svih Hamasovih tunela u Pojasu Gaze. On je naveo da će tunele Hamasa direktno rušiti izraelska vojska, kao i pripadnici međunarodnog mehanizma koji ce biti uspostavljen pod vođstvom i nadzorom Sjedinjenih Američkih Država. Kac je rekao da će tuneli Hamasa biti uništeni u okviru demilitarizacije Gaze i razoružavanja te palestinske militantne grupe. Nije jasno na