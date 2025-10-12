Počinje primena EES sistema u 29 evropskih zemalja

BRISEL - Novi sistem za digitalno upravljanje granicama (EES) za ulazak/izlazak postaće operativan u 29 evropskih zemalja u nedelju, 12. oktobra, a kako je saopštio Savet EU, njime će se ojačati bezbednost granica i povećati efikasnost za putnike.

Kako se navodi, novi sistem će digitalno beležiti ulaske i izlaske, kao i podatke iz pasoša, otiske prstiju i slike lica državljana zemalja van EU koji putuju na kratki boravak u državama članicama EU. Ministar za imigraciju i integraciju Danske, zemlje koja trenutno predsedava Savetom, Rasmus Stoklund rekao je da mora da se učini sve što može da se spreče teroristi i ilegalni migranti da ilegalno uđu u Šengenski prostor "Ključno je da održavamo efikasnu kontrolu