Kraj pečata na granici: EES menja način ulaska u Šengen od danas

Aero.rs pre 18 minuta  |  Predrag Vučetić
Kraj pečata na granici: EES menja način ulaska u Šengen od danas

Evropa se sprema za najveću promenu granične kontrole u poslednjih nekoliko decenija.

Od danas, 12. oktobra 2025. godine, zemlje šengenskog prostora počinju sa uvođenjem Sistemа ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES), koji će potpuno zameniti ručno pečatiranje pasoša putnicima iz zemalja van Evropske unije. Sistem će beležiti svaki ulazak i izlazak iz šengenskog prostora pomoću biometrijskih podataka – fotografije lica i otisaka prstiju – i tako automatski pratiti dužinu boravka stranih putnika. Foto: Shutterstock Od oktobra 2025. do aprila 2026:
