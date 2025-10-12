Pojačano dopremanje pomoći Gazi; GHF privremeno zatvorio punktove za pomoć u Rafi, dok se ne oslobode taoci

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Pojačano dopremanje pomoći Gazi; GHF privremeno zatvorio punktove za pomoć u Rafi, dok se ne oslobode taoci

TEL AVIV - Uoči oslobađanja 250 palestinskih zatvorenika iz izraelskih zatvora u okviru dogovora o taocima postignutog sa Hamasom, izraelske vojne vlasti saopštile su danas da su uhapsile više od desetoro osumnjičenih na Zapadnoj obali koji su učestvovali u maršu podrške toj grupi i u drugim akcijama, kako su navele, "podrške teroristima".

Tokom vikenda su izraelska vojska (IDF) i pogranična policija saopštile da su vojne snage poslate u nekoliko sela u oblasti Ramale gde su održani skupovi podrške Hamasu, prenosi Tajms of Izrael. Izraelske trupe su stupile u akciju u Silvadu i Nilinu kako bi rasterale mase, zaplenile vozila sa zastavama kojima se, kako se navodi u saopštenju, podstiče teror i uklonile obeležja Hamasa. "Osmoro osumnjičenih koji su učestvovali u maršu je privedeno", navedeno je u
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Hamas: Oslobađanje talaca počinje u ponedeljak ujutro

Hamas: Oslobađanje talaca počinje u ponedeljak ujutro

NIN pre 1 sat
Izrael najavljuje da će uništiti sve tunele u Gazi

Izrael najavljuje da će uništiti sve tunele u Gazi

Nova pre 3 sata
Izrael najavljuje da će uništiti sve tunele u Gazi

Izrael najavljuje da će uništiti sve tunele u Gazi

Serbian News Media pre 3 sata
Izrael: Uništićemo sve tunele Hamasa u Gazi

Izrael: Uništićemo sve tunele Hamasa u Gazi

N1 Info pre 4 sati
Izrael najavljuje da će uništiti sve tunele u Gazi

Izrael najavljuje da će uništiti sve tunele u Gazi

Slobodna Evropa pre 4 sati
Kac: Naložio sam izraelskoj vojsci da se pripremi za rušenje svih tunela Hamasa u Gazi

Kac: Naložio sam izraelskoj vojsci da se pripremi za rušenje svih tunela Hamasa u Gazi

NIN pre 4 sati
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Kac: Naložio sam izraelskoj vojsci da se pripremi za rušenje svih tunela Hamasa u Gazi

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Kac: Naložio sam izraelskoj vojsci da se pripremi za rušenje svih tunela Hamasa u Gazi

Euronews pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelPalestinaHamasTel AvivGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Kinesko-američki trgovinski sukob: carine, kontramere i optužbe za dvostruke standarde

Kinesko-američki trgovinski sukob: carine, kontramere i optužbe za dvostruke standarde

Naslovi.ai pre 9 minuta
Alon ohel bi večeras mogao na: Slobodu?! Hamas će uskoro osloboditi taoce, a očekuje se da tačno u ovo vreme počne razmena

Alon ohel bi večeras mogao na: Slobodu?! Hamas će uskoro osloboditi taoce, a očekuje se da tačno u ovo vreme počne razmena

Blic pre 23 minuta
Sutra ujutru sunčano, posle podne naoblačenje

Sutra ujutru sunčano, posle podne naoblačenje

Danas pre 39 minuta
"Bomba" iz Amerike! Tramp već mesecima pomaže Zelenskom da zada neviđeni udarac Putinu, oglasio se Kremlj: "Očigledno je da..."…

"Bomba" iz Amerike! Tramp već mesecima pomaže Zelenskom da zada neviđeni udarac Putinu, oglasio se Kremlj: "Očigledno je da..."

Blic pre 29 minuta
Bioterorizam: Veštačka inteligencija i biotehnologija su novi rizici

Bioterorizam: Veštačka inteligencija i biotehnologija su novi rizici

NIN pre 3 minuta