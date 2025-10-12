Pojačano dopremanje pomoći Gazi; GHF privremeno zatvorio punktove za pomoć u Rafi, dok se ne oslobode taoci

TEL AVIV - Uoči oslobađanja 250 palestinskih zatvorenika iz izraelskih zatvora u okviru dogovora o taocima postignutog sa Hamasom, izraelske vojne vlasti saopštile su danas da su uhapsile više od desetoro osumnjičenih na Zapadnoj obali koji su učestvovali u maršu podrške toj grupi i u drugim akcijama, kako su navele, "podrške teroristima".

Tokom vikenda su izraelska vojska (IDF) i pogranična policija saopštile da su vojne snage poslate u nekoliko sela u oblasti Ramale gde su održani skupovi podrške Hamasu, prenosi Tajms of Izrael. Izraelske trupe su stupile u akciju u Silvadu i Nilinu kako bi rasterale mase, zaplenile vozila sa zastavama kojima se, kako se navodi u saopštenju, podstiče teror i uklonile obeležja Hamasa. "Osmoro osumnjičenih koji su učestvovali u maršu je privedeno", navedeno je u