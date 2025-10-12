Kiks šahista Ine Dizajn Novi Pazar na pretposlednjem koraku Šahisti Ine Dizajn Novi Pazar izgubili su od Gornje Jablanice sa 2:4, pa su kolo pre kraja takmičenja u Prvoj ligi centralne Srbije praktično ostali bez izgleda da se plasiraju u elitni rang.

Ekipa iz Medveđe je u desetom kolu u Hotelu Atlas nadigrala domaćina, kojem je jedini poen doneo velemajstor Jurij Kuzubov pobedivši Momčila Nikolova na prvoj tabli. Remiji su sklopljeni na drugoj i trećoj ploči, gde su Pazarce predstavljali intermajstor Sanjin Ćulum i FIDE majstor Danilo Milanović. Oni su podelili plen sa velemajstorima Mišom Papom i Ivajlom Enčevim. Ina Dizajn Novi Pazar nije imala učinak na četvrtom, petom i šestom stolu. FIDE majstor Stefan