pre 25 minuta
Nakon poraza u Leskovcu FSS prihvatio Piksijevu ostavku, Zoran Mirković vodi Srbiju protiv Andorej

Nakon poraza reprezentacije Srbije od selekcije Albanije u Leskovcu, selektor Dragan Stojković ponudio je ostavku na svoju funkciju, koja je prihvaćena i neće putovati sa ekipom na utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Andore.

Na ovom meču selektor će biti Zoran Mirković. U petak će biti poznato ko će biti novi selektor Srbije. Odmah po povratku iz Andore, u petak 17. oktobra, zasedaće Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije, koji će u skladu sa svojim nadležnostima i standardnom procedurom FSS, doneti sve dalje odluke u vezi sa promenama na čelu nacionalnog tima, piše RTS. Fudbalski savez Srbije je izrazio zahvalnost Draganu Stojkoviću na svemu što je učinio u prethodne četiri i po
Dragan Stojković Fudbal Svetsko prvenstvo Leskovac Fudbalski savez Srbije Albanija

