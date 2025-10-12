Smena sunca i kiše: Vremenska prognoza za nedelju, 12. oktobar

Smena sunca i kiše: Vremenska prognoza za nedelju, 12. oktobar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Unsplash Na severu Srbije i u Negotinskoj Krajini promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, a slaba kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u Pomoravlju, na jugozapadu i jugoistoku Srbije. Vetar slab i umeren, na istoku i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od sedam do 13 stepeni, a najviša od 17 do 21 stepen. Promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i vetrom slabim i umerenim,
Promenljivo vreme u Srbiji: Slaba kiša i blagi pad temperature u nedelju

Oblačno, ponegde slaba kratkotrajna kiša – temperatura do 21 stepen

Spremite se za mrazeve, sneg i pad temperature: Od ovog datuma stiže novo pogoršanje! Detaljna prognoza za naredne dane

Vremenska prognoza za 12. oktobar: Promenljivo oblačno u većem delu Srbije, moguća mestimična kiša

Danas smena sunca i oblaka: Temperatura do 20 stepeni

