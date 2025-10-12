Smena sunca i kiše: Vremenska prognoza za nedelju, 12. oktobar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Unsplash Na severu Srbije i u Negotinskoj Krajini promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, a slaba kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u Pomoravlju, na jugozapadu i jugoistoku Srbije. Vetar slab i umeren, na istoku i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od sedam do 13 stepeni, a najviša od 17 do 21 stepen. Promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i vetrom slabim i umerenim,