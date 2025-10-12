Nestašica peleta u Srbiji: stovarišta prazna – cene „eksplodirale“

Vreme pre 14 minuta
Mnoge domaćinstva čekala su poslednji trenutak da nabave pelet za grejanje, što je dovelo do praznih stovarišta i rasta cena. Proizvođači poručuju – peleta ima, ali količine nisu dovoljne za trenutnu navalu.

Kako su temperature pale, tako su se i zalihe peleta na stovarištima istopile. Nagla potražnja, propraćena rastom cena i manjkom sirovina doveli su do privremene oskudice na tržištu peleta, objavio je portal „Danas“. Oktobar u Srbiji doneo je i hladnije vreme, što je mnoga domaćinstva nateralo da počnu da greju svoje domove. Međutim, po svemu sudeći, ove godine su mnogi koji se greju na pelet čekali poslednji čas da ovu vrstu ogreva nabave, pa je ovih dana
