Bogdanović i Jokić oči u oči - prvi put posle Evrobasketa VIDEO

Košarkaši Srbije Nikola Jokić i Bogdan Bogddanović sreli su se prvi put posle Evrobasketa.

Jokićev Dnever igrao je protiv Bogdanovićevih Klipersa i slavio 102:94. Nikola Jokić je meč završio sa 12 poena (6/9 iz igre) za 22 minuta na terenu, uz devet skokova i šest asistencija. Sa druge strane, Bogdanović nije igrao za Kliperse, ali to nije sprečilo susret kapitena i centra Srbije pred početak meča. U srdačnom razgovoru, pridružio im se i pomoćnik Denvera Ognjen Stojaković, koji je takođe i član stručnog štaba nacionalnog tima. Bio je to njihov prvi