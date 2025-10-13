Bogdanović i Jokić oči u oči - prvi put posle Evrobasketa VIDEO

B92 pre 1 sat
Bogdanović i Jokić oči u oči - prvi put posle Evrobasketa VIDEO

Košarkaši Srbije Nikola Jokić i Bogdan Bogddanović sreli su se prvi put posle Evrobasketa.

Jokićev Dnever igrao je protiv Bogdanovićevih Klipersa i slavio 102:94. Nikola Jokić je meč završio sa 12 poena (6/9 iz igre) za 22 minuta na terenu, uz devet skokova i šest asistencija. Sa druge strane, Bogdanović nije igrao za Kliperse, ali to nije sprečilo susret kapitena i centra Srbije pred početak meča. U srdačnom razgovoru, pridružio im se i pomoćnik Denvera Ognjen Stojaković, koji je takođe i član stručnog štaba nacionalnog tima. Bio je to njihov prvi
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Denver pobedio Kliperse, Jokić ubacio 12 poena, Bogdanović nije igrao (video)

Denver pobedio Kliperse, Jokić ubacio 12 poena, Bogdanović nije igrao (video)

Sportski žurnal pre 7 minuta
Denver u finišu slomio Kliperse, Bogdanović propustio utakmicu (VIDEO)

Denver u finišu slomio Kliperse, Bogdanović propustio utakmicu (VIDEO)

RTV pre 37 minuta
Denver slavio, a Jokić je opet imao neverovatnu asistenciju (VIDEO)

Denver slavio, a Jokić je opet imao neverovatnu asistenciju (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Predsezonski meč NBA lige: Denver pobedio LA Kliperse, Jokić ubacio 12 poena, Bogdanović nije igrao

Predsezonski meč NBA lige: Denver pobedio LA Kliperse, Jokić ubacio 12 poena, Bogdanović nije igrao

Dnevnik pre 1 sat
Denver i Klipersi kao da je NBA finale: Jokić briljirao, Bogdana sprečila povreda VIDEO

Denver i Klipersi kao da je NBA finale: Jokić briljirao, Bogdana sprečila povreda VIDEO

B92 pre 1 sat
Nagetsi nadigrali Kliperse: Jokić dao 12 poena, Bogdanović van stroja

Nagetsi nadigrali Kliperse: Jokić dao 12 poena, Bogdanović van stroja

Politika pre 43 minuta
Denver u finišu slomio Kliperse, Bogdanović propustio utakmicu

Denver u finišu slomio Kliperse, Bogdanović propustio utakmicu

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Ostrvo evakuisano 10.000 kilometara zbog straha od vulkana

Ostrvo evakuisano 10.000 kilometara zbog straha od vulkana

Radio 021 pre 13 minuta
O rečima teniske senzacije iz Šangaja upućenih Novaku Đokovicu bruji planeta (VIDEO)

O rečima teniske senzacije iz Šangaja upućenih Novaku Đokovicu bruji planeta (VIDEO)

Danas pre 28 minuta
Ostrvo evakuisano 10.000 kilometara zbog straha od vulkana

Ostrvo evakuisano 10.000 kilometara zbog straha od vulkana

BBC News pre 13 minuta
Zona Istok: Balkanski i Timočanin pune protivničke mreže i ne gube korak!

Zona Istok: Balkanski i Timočanin pune protivničke mreže i ne gube korak!

Plus online pre 8 minuta
Zebnja zbog Kartera - meseca dana pauze, odsustvo do kraja godine ili najgori scenario?

Zebnja zbog Kartera - meseca dana pauze, odsustvo do kraja godine ili najgori scenario?

Sportske.net pre 12 minuta