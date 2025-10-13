Tramp: Putine, ovo će se loše završiti po tebe; Želiš li da pošaljem rakete ka Rusiji?

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da ne isključuje mogućnost isporuke krstarećih raketa "Tomahavk" Ukrajini, dodajući da bi taj potez mogao da poveća pritisak na Rusiju i pomogne u okončanju rata.

Obraćajući se novinarima u avionu Air Force One na putu ka Bliskom istoku, Tramp je rekao da će razgovarati o tome sa Moskvom i pitao: "Da li oni (Rusija) žele da Tomahavci idu prema njima? Ne mislim da žele", odgovorio je. Tramp je dodao da bi mogao da kaže ruskim zvaničnicima: "Ako se ovaj rat ne reši, poslaću im Tomahavke." Ipak, Tramp je izrazio uverenje da će ruski lider Vladimir Putin uspeti da reši konflikt u Ukrajini. Prema rečima šefa Bele kuće, on zaista