Tramp: Putine, ovo će se loše završiti po tebe; Želiš li da pošaljem rakete ka Rusiji?

B92 pre 1 sat
Tramp: Putine, ovo će se loše završiti po tebe; Želiš li da pošaljem rakete ka Rusiji?

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da ne isključuje mogućnost isporuke krstarećih raketa "Tomahavk" Ukrajini, dodajući da bi taj potez mogao da poveća pritisak na Rusiju i pomogne u okončanju rata.

Obraćajući se novinarima u avionu Air Force One na putu ka Bliskom istoku, Tramp je rekao da će razgovarati o tome sa Moskvom i pitao: "Da li oni (Rusija) žele da Tomahavci idu prema njima? Ne mislim da žele", odgovorio je. Tramp je dodao da bi mogao da kaže ruskim zvaničnicima: "Ako se ovaj rat ne reši, poslaću im Tomahavke." Ipak, Tramp je izrazio uverenje da će ruski lider Vladimir Putin uspeti da reši konflikt u Ukrajini. Prema rečima šefa Bele kuće, on zaista
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Tramp: Rakete Tomahavk bi mogle ubrzati kraj rata u Ukrajini

Tramp: Rakete Tomahavk bi mogle ubrzati kraj rata u Ukrajini

NIN pre 13 minuta
Uživo hiljade mrtvih vojnika, među njima i strani plaćenici: Rusi javljaju šta se dešava na frontu! Ukrajinci krenuli u…

Uživo hiljade mrtvih vojnika, među njima i strani plaćenici: Rusi javljaju šta se dešava na frontu! Ukrajinci krenuli u strašan juriš, a onda je usledio pakao

Alo pre 28 minuta
uživo RAT U UKRAJINI U napadu ruskih dronova na Sumsku oblast ranjene dve osobe

uživo RAT U UKRAJINI U napadu ruskih dronova na Sumsku oblast ranjene dve osobe

Euronews pre 53 minuta
Veliki požar izbio u predgrađu Odese; Zelenski: Obećavam da nećemo gađati civile "tomahavkom"

Veliki požar izbio u predgrađu Odese; Zelenski: Obećavam da nećemo gađati civile "tomahavkom"

RTS pre 53 minuta
Tramp najavljuje slanje raketa 'tomahavk' Ukrajini

Tramp najavljuje slanje raketa 'tomahavk' Ukrajini

BBC News pre 1 sat
Tramp saopštio u kojem slučaju će predati „tomahavke‟ Kijevu

Tramp saopštio u kojem slučaju će predati „tomahavke‟ Kijevu

Sputnik pre 1 sat
Tramp najavljuje slanje raketa ‘tomahavk’ Ukrajini

Tramp najavljuje slanje raketa ‘tomahavk’ Ukrajini

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinBliski IstokMoskvaUkrajinaBela kućaRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Najmanje 42 osobe poginule u saobraćajnoj nesreći u Južnoj Africi

Najmanje 42 osobe poginule u saobraćajnoj nesreći u Južnoj Africi

N1 Info pre 18 minuta
Hamas oslobodio prve taoce

Hamas oslobodio prve taoce

Dojče vele pre 12 minuta
Si na otvaranju Globalnog samita žena: Unapređenje ženskog pitanja odgovornost međunarodne zajednice

Si na otvaranju Globalnog samita žena: Unapređenje ženskog pitanja odgovornost međunarodne zajednice

Beta pre 23 minuta
Tramp u Izraelu, Hamas oslobodio prvih sedam talaca među njima i izraelsko-srpski državljanin: Izrael najavio da će osloboditi…

Tramp u Izraelu, Hamas oslobodio prvih sedam talaca među njima i izraelsko-srpski državljanin: Izrael najavio da će osloboditi 250 palestinskih zatvorenika (VIDEO)

Danas pre 28 minuta
Svi živi taoci Hamasa na slobodi - Alon Ohel među prvima oslobođen

Svi živi taoci Hamasa na slobodi - Alon Ohel među prvima oslobođen

RTV pre 8 minuta