Hamas oslobodio 20 živih talaca u Gazi, Tramp prvo u Izraelu, potom u Egiptu

IDF Alon Ohel (u sredini), koji ima i državljanstvo Srbije, u razgovoru sa lekarkom iz IDF-a

Palestinska ekstremistička organizacija Hamas saopštila je da je, u skladu sa sporazum o prekidu vatre, oslobodila svih 20 preostalih živih talaca koji su bili zarobljeni u Gazi duže od dve godine.

Predstavnici Crvenog krsta su preuzeli taoce u dve grupe i predali ih Izraelskim odbrambenim snagama, saopštio je IDF.

Među oslobođenima je i Alon Ohel, koji ima i srpsko državljanstvo, potvrdilo je izraelsko ministarstvo spoljnih poslova.

Zauzvrat, izraelske vlasti će osloboditi 250 palestinskih zatvorenika i više od 1.700 privedenih stanovnika Gaze. Hamas bi naknadno trebalo da preda Izraelu još 28 tela talaca.

Taoci su oslobođeni u danu kada je američki predsednik Donald Tramp doputovao u Izrael, a potom će u Egiptu prisustvovati mirovnom samitu o Gazi.

Reuters Doček talaca koje je Hamas zarobio tokom napada 7. oktobra 2023.

Na Trgu talaca u Tel Avivu čuli su se uzvici oduševljenja kada su objavljene prve vesti o oslobađanju talaca, javila je reporterka BBC-ja.

„Rat je gotov", rekao je Tramp ranije u ponedeljak, pre nego što je krenuo na put ka Izraelu.

Američki predsednik Tramp posle Izraela ide u Egipat gde će na samitu svetskih lidera razgovarati o daljoj implementaciji sporazuma i o budućnosti Gaze.

Ovaj sukob na Bliskom istoku počeo je 7. oktobra 2023, kada su pripadnici Hamasa, koju Izrael, Velika Britanija, SAD smatraju terorističkom organizacijom, upali u Izrael i ubili 1.200 ljudi, a oteli 251 taoca.

Izrael je potom pokrenuo ofanzivu u Pojasu Gaze u kojoj je ubijeno više od 67.000 ljudi, prema podacima lokalnog ministarstva zdravlja pod kontrolom Hamasa.

Reuters Sporazum o razmeni talaca i zatvorenika između Hamasa i Izraela

Reuters

Unutrašnji sukobi u Gazi

Najmanje 27 ljudi je poginulo u žestokim sukobima pripadnika Hamasa i naoružanih članova porodice Dugmuš u gradu Gazi, u jednom od najnasilnijih unutrašnjih sukoba od završetka velikih izraelskih operacija u enklavi.

Maskirani naoružani pripadnici Hamasa razmenili su vatru sa klanovskim borcima u blizini gradske jordanske bolnice, rekli su svedoci.

Visoki zvaničnik u ministarstvu unutrašnjih poslova kojim upravlja Hamas rekao je da su ih jedinice bezbednosti okružile i upustile se u teške borbe kako bi ih privele.

Ministarstvo je saopštilo da je osam njihovih članova ubijeno u „oružanom napadu milicije“.

Medicinski izvori su rekli da je 19 članova klana Dugmuš i osam boraca Hamasa ubijeno od početka borbi u subotu.

Očevici su rekli da su sukobi izbili u naselju Tel al-Hava u južnom delu Gaze nakon što su snage Hamasa od preko 300 boraca krenule da upadnu u stambeni blok gde su se ukopali naoružani pripadnici Dugmuša.

Stanovnici su opisali scene panike dok su desetine porodica bežale iz domova pod jakom vatrom, a mnogi od njih su se više puta raseljavali tokom rata.

„Ovog puta ljudi nisu bežali od izraelskih napada“, rekao je jedan stanovnik. „Bežali su od sopstvenog naroda.“

Porodica Dugmuš, jedan od najistaknutijih klanova u Gazi, dugo je imala napete odnose sa Hamasom, a njihovi naoružani članovi su se u prošlosti nekoliko puta sukobili sa grupom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova kojim upravlja Hamas saopštilo je da njegove snage nastoje da uspostave red, upozoravajući da će se „svaka oružana aktivnost van okvira otpora“ odlučno rešavati.

