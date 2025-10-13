BBC vesti na srpskom

Hamas oslobodio 20 živih talaca u Gazi, Tramp prvo u Izraelu, potom u Egiptu

Prema dogovoru o prekidu vatre u okviru plana američkog predsednik Donalda Trampa, Hamas bi danas trebalo da oslobodi sve preostale žive taoce.

BBC News pre 34 minuta
Alon Ohel, koji ima i državljanstvo Srbije, u razgovoru sa lekarkom iz IDF-a
IDF
Alon Ohel (u sredini), koji ima i državljanstvo Srbije, u razgovoru sa lekarkom iz IDF-a

Palestinska ekstremistička organizacija Hamas saopštila je da je, u skladu sa sporazum o prekidu vatre, oslobodila svih 20 preostalih živih talaca koji su bili zarobljeni u Gazi duže od dve godine.

Predstavnici Crvenog krsta su preuzeli taoce u dve grupe i predali ih Izraelskim odbrambenim snagama, saopštio je IDF.

Među oslobođenima je i Alon Ohel, koji ima i srpsko državljanstvo, potvrdilo je izraelsko ministarstvo spoljnih poslova.

Zauzvrat, izraelske vlasti će osloboditi 250 palestinskih zatvorenika i više od 1.700 privedenih stanovnika Gaze. Hamas bi naknadno trebalo da preda Izraelu još 28 tela talaca.

Taoci su oslobođeni u danu kada je američki predsednik Donald Tramp doputovao u Izrael, a potom će u Egiptu prisustvovati mirovnom samitu o Gazi.

žena plače dok se ljudi okupljaju na „Trgu talaca“
Reuters
Doček talaca koje je Hamas zarobio tokom napada 7. oktobra 2023.

Na Trgu talaca u Tel Avivu čuli su se uzvici oduševljenja kada su objavljene prve vesti o oslobađanju talaca, javila je reporterka BBC-ja.

„Rat je gotov", rekao je Tramp ranije u ponedeljak, pre nego što je krenuo na put ka Izraelu.

Američki predsednik Tramp posle Izraela ide u Egipat gde će na samitu svetskih lidera razgovarati o daljoj implementaciji sporazuma i o budućnosti Gaze.

Ovaj sukob na Bliskom istoku počeo je 7. oktobra 2023, kada su pripadnici Hamasa, koju Izrael, Velika Britanija, SAD smatraju terorističkom organizacijom, upali u Izrael i ubili 1.200 ljudi, a oteli 251 taoca.

Izrael je potom pokrenuo ofanzivu u Pojasu Gaze u kojoj je ubijeno više od 67.000 ljudi, prema podacima lokalnog ministarstva zdravlja pod kontrolom Hamasa.

Vozilo Crvenog krsta dovozi taoce
Reuters
Sporazum o razmeni talaca i zatvorenika između Hamasa i Izraela
Radost okupljenih na Trgu talaca u Tel Avivu
Reuters

Unutrašnji sukobi u Gazi

Najmanje 27 ljudi je poginulo u žestokim sukobima pripadnika Hamasa i naoružanih članova porodice Dugmuš u gradu Gazi, u jednom od najnasilnijih unutrašnjih sukoba od završetka velikih izraelskih operacija u enklavi.

Maskirani naoružani pripadnici Hamasa razmenili su vatru sa klanovskim borcima u blizini gradske jordanske bolnice, rekli su svedoci.

Visoki zvaničnik u ministarstvu unutrašnjih poslova kojim upravlja Hamas rekao je da su ih jedinice bezbednosti okružile i upustile se u teške borbe kako bi ih privele.

Ministarstvo je saopštilo da je osam njihovih članova ubijeno u „oružanom napadu milicije“.

Medicinski izvori su rekli da je 19 članova klana Dugmuš i osam boraca Hamasa ubijeno od početka borbi u subotu.

Očevici su rekli da su sukobi izbili u naselju Tel al-Hava u južnom delu Gaze nakon što su snage Hamasa od preko 300 boraca krenule da upadnu u stambeni blok gde su se ukopali naoružani pripadnici Dugmuša.

Stanovnici su opisali scene panike dok su desetine porodica bežale iz domova pod jakom vatrom, a mnogi od njih su se više puta raseljavali tokom rata.

„Ovog puta ljudi nisu bežali od izraelskih napada“, rekao je jedan stanovnik. „Bežali su od sopstvenog naroda.“

Porodica Dugmuš, jedan od najistaknutijih klanova u Gazi, dugo je imala napete odnose sa Hamasom, a njihovi naoružani članovi su se u prošlosti nekoliko puta sukobili sa grupom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova kojim upravlja Hamas saopštilo je da njegove snage nastoje da uspostave red, upozoravajući da će se „svaka oružana aktivnost van okvira otpora“ odlučno rešavati.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 10.13.2025)

BBC News
Lokalni izbori na Kosovu: Srpska lista proglasila pobedu u opštinama gde su Srbi većina

Lokalni izbori na Kosovu: Srpska lista proglasila pobedu u opštinama gde su Srbi većina

BBC News pre 19 minuta
Tramp najavljuje slanje raketa 'tomahavk' Ukrajini

Tramp najavljuje slanje raketa 'tomahavk' Ukrajini

BBC News pre 3 sata
Koliko je šećer stvarno loš po naše zdravlje

Koliko je šećer stvarno loš po naše zdravlje

BBC News pre 44 minuta
Ostrvo evakuisano 10.000 kilometara zbog straha od vulkana

Ostrvo evakuisano 10.000 kilometara zbog straha od vulkana

BBC News pre 1 sat
U borbi za baraž Srbija poražena od Albanije, Piksi ponudio ostavku

U borbi za baraž Srbija poražena od Albanije, Piksi ponudio ostavku

BBC News pre 10 sati
BBC News

Povezane vesti »

FOTO Emotivni susret Alona Ohela sa porodicom – Nakon oslobađanja iz Gaze, srpski državljanin ponovo sa najmilijima

FOTO Emotivni susret Alona Ohela sa porodicom – Nakon oslobađanja iz Gaze, srpski državljanin ponovo sa najmilijima

Nova pre 9 minuta
Vučić pozdravio oslobađanje Alona Ohela

Vučić pozdravio oslobađanje Alona Ohela

Vesti online pre 4 minuta
Hamas oslobodio svih 20 izraelskih talaca držanih u Gazi

Hamas oslobodio svih 20 izraelskih talaca držanih u Gazi

Serbian News Media pre 19 minuta
Hamas oslobodio 20 živih talaca u Gazi, Tramp prvo u Izraelu, potom u Egiptu

Hamas oslobodio 20 živih talaca u Gazi, Tramp prvo u Izraelu, potom u Egiptu

Danas pre 33 minuta
Predsednik Vučić podelio sliku Alona Ohela i poslao poruku podrške: Dobrodošao kući, dragi prijatelju – tvoja snaga nas sve…

Predsednik Vučić podelio sliku Alona Ohela i poslao poruku podrške: Dobrodošao kući, dragi prijatelju – tvoja snaga nas sve inspiriše

Dnevnik pre 8 minuta
Prva poruka Alona Ohela nakon 2 godine horora u kandžama Hamasa: "Ja sam..."

Prva poruka Alona Ohela nakon 2 godine horora u kandžama Hamasa: "Ja sam..."

Telegraf pre 3 minuta
Vučić: Ohel se borio kroz 738 dana tame i pobedio, njegova snaga nas sve inspiriše

Vučić: Ohel se borio kroz 738 dana tame i pobedio, njegova snaga nas sve inspiriše

NIN pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelPalestinaHamasEgipatAerodromDonald TrampGaza

Svet, najnovije vesti »

Ruski Komersant o isporuci turskih dronova Kosovu: Ozbiljno narušeni odnosi Beograda i Ankare

Ruski Komersant o isporuci turskih dronova Kosovu: Ozbiljno narušeni odnosi Beograda i Ankare

N1 Info pre 19 minuta
Svi živi taoci Hamasa na slobodi - Alon Ohel među prvima oslobođen

Svi živi taoci Hamasa na slobodi - Alon Ohel među prvima oslobođen

RTV pre 24 minuta
Uživo Alon Ohel na slobodi, Tramp u ključnoj misiji! Hamas oslobodio državljanina Srbije i sve žive taoce, objavljene prve…

Uživo Alon Ohel na slobodi, Tramp u ključnoj misiji! Hamas oslobodio državljanina Srbije i sve žive taoce, objavljene prve fotografije, u Izraelu slavlje: "Ovo je kraj rata!" (foto, video)

Blic pre 24 minuta
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Svi živi taoci iz ruku Hamasa predati Izraelskoj strani

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Svi živi taoci iz ruku Hamasa predati Izraelskoj strani

Euronews pre 59 minuta
Najmanje 20 ljudi povređeno u sudaru dva voza u Slovačkoj

Najmanje 20 ljudi povređeno u sudaru dva voza u Slovačkoj

RTV pre 24 minuta