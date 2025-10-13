Rusija, Srbija NIS i sankcije: Nestašice nafte neće biti, kaže Vučić

BBC News pre 57 minuta

Dok Naftna industrija Srbije (NIS) dočekuje prvu celu nedelju pod američkim sankcijama, stanovništvo Srbije i dalje se pita kako će se one odraziti na njihovu svakodnevnicu i džep.

Ni posle sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa rukovodstvom ruske firme Gaspromnjeft, koja ima najveći udeo u vlasništvu NIS-a, nema informacija o jasnim potezima koje bi mogli da povuku Beograd i ta kompanija.

Vučić uverava da „nestašice nafte i naftnih derivata i bilo kakve energetske krize u Srbiji neće biti", posle sastanka u ponedeljak sa predsednikom Upravnog odbora „Gaspromnjefta" Aleksandrom Djukovim i zamenikom ruskog ministra energetike Pavelom Sorokinom.

„Zadovoljan sam otvorenošću, konstruktivnošću i iskrenošću. I jedni i drugi smo bili takvi. Naši ruski prijatelji su razumeli našu poruku, mi smo razumeli njihove interese.

„Građani budite mirni, država je tu da se bori za vaše interese", kazao je u objavi na Instagramu.

Odbor direktora NIS-a prethodno nije predložio plan i program na hitnom sastanku u petak.

Vučić je prethodno najavio da će Srbija preduzeti mere zbog sankcija kojima Vašington želi da nanese štetu kompanijama koje omogućavaju finansiranje ruske invazije na Ukrajinu.

„Bili smo fer, ne samo prema ruskoj strani, već i prema evropskoj, kao i međunarodnom pravu.

„Želim da obavestim građane da ćemo preduzimati mere", rekao je Vučić, prenosi novinska agencija Beta.

Vest o tome da će gasni aranžman sa Rusijom biti produžen do decembra, predsednik Srbije ocenio je kao „razočaravajuću“, te dodao da je do maja trebalo da se sklopi dugoročni angažman.

Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike, rekla je da je zabrinjavajuće što se na hitnoj sednici Odbora direktora NIS-a u petak nije čuo ni plan ni program šta dalje.

NIS nije odgovorio na pitanja BBC-ja na srpskom.

Srbija je u pasivnoj poziciji i njeni potezi zavise od toga šta će Rusija ponuditi kao rešenje na sastanku u ponedeljak.

„Tri su opcije - da Rusi kažu da prodaju svoj udeo da pomognu, da prodaju uz uslov da im se to vrati kad prođe kriza i da neće da prodaju, pa da se snalazimo", kaže ekonomista Božo Drašković za BBC na srpskom.

Rešenje vidi u otkupu dela vlasništva koje ima Gasprom kako bi se zadovoljio zahtev Sjedinjenih Država i evropskih zemalja.

Američki Sekretarijat za finansije doneo je početkom godine odluku o uvođenju sankcija ruskim energetskim kompanijama i njihovim podružnicama, među kojima je i NIS.

Srpska firma, većinski u ruskom vlasništvu, tražila je odlaganje početkom februara i od tada do uvođenja sankcija 9. oktobra, osam puta je uspela da pomeri njihovu primenu.

Dok visoki funkcioneri i političari tvrde da nema opasnosti od cenovnih udara ili nestašica nafte i da su zalihe goriva u Srbiji dovoljne za pola godine i više, stručnjaci za energetiku kažu da bi mogle da potraju nekoliko meseci.

Benzinske stanice NIS-a su uredno snabdevene svim vrstama naftnih derivata, saopštili su iz ove kompanije, ali se više ne ,ože plaćati inostranim platnim karticama, već gotovinom, Dina karticom ili elektronskim aplikacijama.

Neće biti kantica i kanistera, tvrdi Vučić

Predsednik Srbije je u subotu rekao da će u ponedeljak na sastanku prvo saslušati „ponudu Rusa“, te da će u skladu sa tim da „reaguje“, ali i da će se problemi oko sankcija rešiti dogovorom Moske i Vašingtona, kome se nada.

Takođe je izjavio da „od ruske strane želi da čuje šta je njihov plan u slučaju da se rat u Ukrajini ne završi ubrzo“ i da kakav god epilog bio „za nas nema tu lakih rešenja“.

„Američka strana je nudila da ne bude sankcija ako garantuje da je Srbiji potrebno neko vreme za nacionalizaciju", rekao je Vučić.

Do nacionalizacije može da dođe ukoliko Rusija odbije da proda svoj udeo u NIS-u, smatra ekonomista Drašković.

„Međutim, nacionalizacija nosi veoma visoke rizike."

Srbija, dodaje, šalje signal da u nestabilnim situacijama nacionalizuje kompanije zbog čega bi strana ulaganja mogla da se smanje, a s druge strane, kada se završi rat i kriza prođe, Rusija ima pravo na odštetu.

„Upali smo u makaze između dve velike sile, napravili smo kao mala zemlja vrlo loš strateški odabir i nauk za ubuduće je da se vitalni sektori ne prepuštaju stranim kompanijama", kaže Drašković za BBC na srpskom.

Predsednik Srbije je najavio da će problem nastati ako prestane da radi Rafinerija nafte u Pančevu, jer kada se ugasi moraće da prođu dve do četiri nedelje da se ponovo pokrene.

Pozvao je građane da ne paniče i dodao da država traži rešenje.

„Neće se ponoviti kantice, kanisteri i ostala čuda, garantujem građanima", rekao je Vučić.

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko rekao je da „Gasprom" i Rusija ostaju pouzdani partneri Srbije.

„U okviru naše bilateralne saradnje Srbija će održati svoju energetsku bezbednost, kao i do sada", poručio je ruski ambasador, prenosi Tas.

Uoči odluke američke administracije o uvođenju sankcija, delimično je izmenjena vlasnička struktura u NIS-u.

Akcionarsko društvo Intelidžens iz Sankt Peterburga, drugog najvećeg ruskog grada, preuzelo je 19. septembra od Gasproma 11,3 odsto akcija NIS-a, javila je Radio-televizija Srbije.

Gasprom je ostao na samo procentu udela.

U NIS-u sada najveći udeo ima Gaspromnjeft, ćerka firma Gasproma, sa 44, 85 odsto, sledi država Srbija sa 29, 87, a treći je Intelidžens sa udelom od 11,3 odsto.

Ostalo su mali akcionari.

Srbija je, uz Belorusiju, jedina evropska zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji posle invazije na Ukrajinu februara 2022. godine.

Američke sankcije NIS-u do sada su najoštrija kazna Srbiji zbog saradnje sa Rusijom.

Sva odlaganja sankcija

