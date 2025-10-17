Zaharova: Moskva i Beograd nastavljaju zajedničku potragu za rešenjem za NIS

“U sadašnjim okolnostima, mi i naši srpski partneri moramo tražiti najbolje rešenje da bismo prevazišli veštački stvorene probleme američke administracije.

Uvereni smo da su naši srpski prijatelji, kao i mi, iskreno zainteresovani da zaštite naše bilateralne odnose od spoljnog mešanja”, rekla je Zaharova, preneo je danas N1 izveštaj RIA novosti. Ona je dodala da kada je reč o NIS-u nastavljaju sa Beogradom potragu za optimalnim rešenjem”. “Pred nama je težak posao“, rekla je Zaharova. Rekla je i da će se u potrazi za rešenjem oslanjati na međuvladin sporazum iz 2008. godine, uz obavezno uvažavanje interesa i Rusije i