EU u Srbiji i S.Makedoniji otvara centre za razvoj veštačke inteligencije

Beta pre 4 sati

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen najavila je danas da će Evropska unija otvoriti dve "AI fabrike" (centre za razvoj veštačke inteligencije) na Zapadnom Balkanu – jednu u Srbiji, a drugu u Severnoj Makedoniji – u sklopu šire inicijative za uključivanje regiona u tehnološki razvoj Evrope.

"To će omogućiti kompanijama u svih šest zemalja Zapadnog Balkana da se povežu sa ovim fabrikama. To znači da će vaše kompanije moći da pristupe evropskoj infrastrukturi veštačke inteligencije upravo ovde u regionu. Drugim rečima, računarska moć Unije biće vam na usluzi. Želim da budućnost veštačke inteligencije bude stvorena u Evropi. I želim da Zapadni Balkan bude njen sastavni deo", rekla je ona danas u Tirani.

Fon der Lajen je podsetila da je pre deset godina Evropa zaostajala u globalnoj trci za računarskom moći, sa samo jednim superkompjuterom među deset najboljih na svetu. Danas, zahvaljujući strateškim ulaganjima, Evropa ima četiri takva superračunara u vrhu svetske liste, koji se koriste za razvoj evropskih rešenja u oblasti veštačke inteligencije.

EU širom kontinenta uspostavlja mrežu "AI fabrika" - inovacionih centara u kojima kompanije i startapi mogu razvijati, trenirati i primenjivati modele veštačke inteligencije nove generacije.

"Danas mogu da najavim da ćemo otvoriti AI fabrike i za Zapadni Balkan. Počećemo sa dve 'antene' – u Severnoj Makedoniji i Srbiji", rekla je Fon der Lajen na prvom Forumu o investicijama EU-Zapadni Balkan.

Najavila je i da će ceo taj region biti pokriven novom digitalnom infrastrukturom visoke brzine, koja će omogućiti preduzećima iz svih šest zemalja Zapadnog Balkana da se direktno povežu sa evropskim AI centrima.

"To znači da će vaša preduzeća moći da koriste infrastrukturu EU za veštačku inteligenciju ovde, u svom regionu. Drugim rečima, računska moć Evropske unije biće vam na raspolaganju", poručila je predsednica EK.

Ona je u govoru najavila da će danas u Tirani biti potpisano 10 važnih poslovnih sporazuma, a sutra će se razmatrati još 24 potencijalne investicije.

"Zajedno bi mogle da donesu više od četiri milijarde evra novih investicija u region. Ovo će biti ogroman podsticaj za ceo region. Lokalne kompanije će se proširiti zahvaljujući evropskim investicijama. A kompanije iz naše Unije će proširiti svoje poslovanje u regionu, stvarajući lokalna radna mesta i nove mogućnosti u mnogim lancima vrednosti", rekla je Fon der Lajen.

(Beta, 13.10.2025)