EU u Srbiji i S.Makedoniji otvara centre za razvoj veštačke inteligencije

Beta pre 4 sati

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen najavila je danas da će Evropska unija otvoriti dve "AI fabrike" (centre za razvoj veštačke inteligencije) na Zapadnom Balkanu – jednu u Srbiji, a drugu u Severnoj Makedoniji – u sklopu šire inicijative za uključivanje regiona u tehnološki razvoj Evrope.

"To će omogućiti kompanijama u svih šest zemalja Zapadnog Balkana da se povežu sa ovim fabrikama. To znači da će vaše kompanije moći da pristupe evropskoj infrastrukturi veštačke inteligencije upravo ovde u regionu. Drugim rečima, računarska moć Unije biće vam na usluzi. Želim da budućnost veštačke inteligencije bude stvorena u Evropi. I želim da Zapadni Balkan bude njen sastavni deo", rekla je ona danas u Tirani.

Fon der Lajen je podsetila da je pre deset godina Evropa zaostajala u globalnoj trci za računarskom moći, sa samo jednim superkompjuterom među deset najboljih na svetu. Danas, zahvaljujući strateškim ulaganjima, Evropa ima četiri takva superračunara u vrhu svetske liste, koji se koriste za razvoj evropskih rešenja u oblasti veštačke inteligencije.

EU širom kontinenta uspostavlja mrežu "AI fabrika" - inovacionih centara u kojima kompanije i startapi mogu razvijati, trenirati i primenjivati modele veštačke inteligencije nove generacije.

"Danas mogu da najavim da ćemo otvoriti AI fabrike i za Zapadni Balkan. Počećemo sa dve 'antene' – u Severnoj Makedoniji i Srbiji", rekla je Fon der Lajen na prvom Forumu o investicijama EU-Zapadni Balkan.

Najavila je i da će ceo taj region biti pokriven novom digitalnom infrastrukturom visoke brzine, koja će omogućiti preduzećima iz svih šest zemalja Zapadnog Balkana da se direktno povežu sa evropskim AI centrima.

"To znači da će vaša preduzeća moći da koriste infrastrukturu EU za veštačku inteligenciju ovde, u svom regionu. Drugim rečima, računska moć Evropske unije biće vam na raspolaganju", poručila je predsednica EK.

Ona je u govoru najavila da će danas u Tirani biti potpisano 10 važnih poslovnih sporazuma, a sutra će se razmatrati još 24 potencijalne investicije.

"Zajedno bi mogle da donesu više od četiri milijarde evra novih investicija u region. Ovo će biti ogroman podsticaj za ceo region. Lokalne kompanije će se proširiti zahvaljujući evropskim investicijama. A kompanije iz naše Unije će proširiti svoje poslovanje u regionu, stvarajući lokalna radna mesta i nove mogućnosti u mnogim lancima vrednosti", rekla je Fon der Lajen.

(Beta, 13.10.2025)

Povezane vesti »

Bojana Selaković: Predsednica Evropske komisije će se u Srbiji sastati i sa civilnim društvom

Bojana Selaković: Predsednica Evropske komisije će se u Srbiji sastati i sa civilnim društvom

Nedeljnik pre 1 sat
Bojana Selaković: Predsednica Evropske komisije će se u Srbiji sastati i sa civilnim društvom

Bojana Selaković: Predsednica Evropske komisije će se u Srbiji sastati i sa civilnim društvom

Novi magazin pre 1 sat
„Fon der Lajen će se u Srbiji sastati i s civilnim društvom, a to se nikad pre nije desilo“

„Fon der Lajen će se u Srbiji sastati i s civilnim društvom, a to se nikad pre nije desilo“

Nova pre 2 sata
Fon der Lajen: Otvaramo fabrike veštačke inteligencije - AI antene u Srbiji pokriće ceo region

Fon der Lajen: Otvaramo fabrike veštačke inteligencije - AI antene u Srbiji pokriće ceo region

Sputnik pre 2 sata
Fon der Lajen: Zapadni Balkan sve bliži evropskom tržištu, vreme za ulaganje u region

Fon der Lajen: Zapadni Balkan sve bliži evropskom tržištu, vreme za ulaganje u region

RTS pre 2 sata
Selaković: Fon der Lajen će se u Srbiji sastati i s civilnim društvom, a to se nikad pre nije desilo

Selaković: Fon der Lajen će se u Srbiji sastati i s civilnim društvom, a to se nikad pre nije desilo

N1 Info pre 3 sata
EU otvara centre za razvoj veštačke inteligencije u Srbiji i S. Makedoniji

EU otvara centre za razvoj veštačke inteligencije u Srbiji i S. Makedoniji

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanEvropska UnijaMakedonijaEUEvropska komisijaSeverna Makedonija

Politika, najnovije vesti »

Kurti: Razgovori o vladi počinju ove nedelje

Kurti: Razgovori o vladi počinju ove nedelje

Danas pre 34 minuta
"Srpske gradonačelnike tek SAD čekaju veliki problemi": Evo šta će se dešavati na Kosovu posle izbora: "Moraju mnogo da se…

"Srpske gradonačelnike tek SAD čekaju veliki problemi": Evo šta će se dešavati na Kosovu posle izbora: "Moraju mnogo da se bore"

Blic pre 49 minuta
Vlast širi paniku zbog 1. novembra, a ne znaju da će pravi „Dan D“ za njih biti jedan drugi datum

Vlast širi paniku zbog 1. novembra, a ne znaju da će pravi „Dan D“ za njih biti jedan drugi datum

Danas pre 34 minuta
Srbi pobedili na lokalnim izborima na Kosovu, ali šta dalje

Srbi pobedili na lokalnim izborima na Kosovu, ali šta dalje

Blic pre 59 minuta
Više od 33 hiljade glasova iz dijaspore mogu biti presudni za kandidate i partije

Više od 33 hiljade glasova iz dijaspore mogu biti presudni za kandidate i partije

Danas pre 1 sat