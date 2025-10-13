Kalas: EU će proširiti sankcije Rusiji u energetici, finansijama i trgovini

Beta pre 2 sata

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas saopštila je danas da će EU uskoro prošiti sankcije Rusiji i da Ukrajina ima "punu podršku".

"Uskoro ćemo usvojiti nove mere usmerene na ruske energetske, finansijske i trgovinske prihode. Ruska ratna ekonomija je već slaba. Učinićemo je slabijom. Svaki evro koji uzmemo od Rusije je evro koji ona ne može da potroši na rat", rekla je Kalas u Kijevu, nakon sastanka sa ukrajinskim ministrom spoljnih poslova Andrijem Sibihom.

Ona je navela da je EU obezbedila prvih 10 miliona evra za osnivanje Specijalnog tribunala za zločin agresije.

"Ruski lideri su odgovorni za ovaj rat. Ne bi bilo ratnih zločina da nije bilo zločina agresije – tako da ne bi bilo ni zverstava. Niko ne bi trebalo da ostane nekažnjen za počinjene zločine", rekla je Kalas.

Ona je izjavila da lideri EU razgovaraju i o upotrebi blokiranih ruskih sredstava u zajmu za odštetu Ukrajini: "Moskva treba da snosi troškove ovog rata, a ne evropski poreski obveznici... ne mogu dati konkretan datum, jer veoma intenzivno radimo na ovome".

Dodala je da je za brigu o deci koja su bila deportovana iz Ukrajine i žrtve seksualnog nasilja izdvojeno šest miliona evra.

 
U vezi sa podrškom Ukrajini tokom zime, Kalas je navela da će EU izdvojila 800 miliona evra, i da radi na obezbeđivanju još 100 miliona evra za generatore, skloništa i opremu za hladno vreme.

Kalas je izjavila mandat civilne misije EU u Ukrajini će biti proširen na sajber odbranu i podršku, i da će za nove dronove EU dati Ukrajini dve milijarde evra, i da će ona i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen  predstaviti mapu puta za evropsku odbranu. 

"To će definisati ciljeve sposobnosti i prekretnice za ključne oblasti poput sistema protiv dronova. Jasno je da moramo da pojačamo našu odbranu od Rusije. Ne da bismo izazvali rat, već suprotno, da bismo sprečili rat", navela je Kalas.

Dodala je da EU u vezi sa odbranom od dronova može "mnogo toga" da nauči od Ukrajine: "Dobili smo veoma dobru prezentaciju od Ukrajinaca u vezi sa odbranom od dronova i kako bi ti sistemi zaista trebalo da izgledaju, kakvi elementi su nam potrebni. I mislim da možemo veoma dobro sarađivati i sa ukrajinskom odbrambenom industrijom".

Na pitanje novinara šta Evropa misli o mogućoj isporuci američkih raketa Tomahavk Ukrajini, Kalas je rekla da EU prihvata "sve alate koji čine Ukrajinu jačom, a Rusiju slabijom".

(Beta, 13.10.2025)

