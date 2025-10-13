Kalas: EU će proširiti sankcije Rusiji u energetici, finansijama i trgovini

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas saopštila je danas da će EU uskoro prošiti sankcije Rusiji i da Ukrajina ima "punu podršku".

"Uskoro ćemo usvojiti nove mere usmerene na ruske energetske, finansijske i trgovinske prihode. Ruska ratna ekonomija je već slaba. Učinićemo je slabijom. Svaki evro koji uzmemo od Rusije je evro koji ona ne može da potroši na rat", rekla je Kalas u Kijevu, nakon sastanka sa ukrajinskim ministrom spoljnih poslova Andrijem Sibihom.

Ona je navela da je EU obezbedila prvih 10 miliona evra za osnivanje Specijalnog tribunala za zločin agresije.

"Ruski lideri su odgovorni za ovaj rat. Ne bi bilo ratnih zločina da nije bilo zločina agresije – tako da ne bi bilo ni zverstava. Niko ne bi trebalo da ostane nekažnjen za počinjene zločine", rekla je Kalas.

Ona je izjavila da lideri EU razgovaraju i o upotrebi blokiranih ruskih sredstava u zajmu za odštetu Ukrajini: "Moskva treba da snosi troškove ovog rata, a ne evropski poreski obveznici... ne mogu dati konkretan datum, jer veoma intenzivno radimo na ovome".

Dodala je da je za brigu o deci koja su bila deportovana iz Ukrajine i žrtve seksualnog nasilja izdvojeno šest miliona evra.