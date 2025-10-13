Novi Sad: Most slobode i tunel na Mišeluku ponovo otvoreni za saobraćaj

Beta pre 23 minuta

 Tunel na Mišeluku i Most slobode u Novom Sadu ponovo su otvoreni za saobraćaj, nakon što su ih vatrogasci sinoć oko 21.30 časova zatvorili, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen u oba smera.

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin objavio je noćas na svom Instagram profilu da nije bilo nikakvog obrušavanja u tunelu na Mostu slobode i da su to utvrdili vatrogasci i inspekcija.

"Saobraćaj je pušten. Pozivam građane da ne šire paniku a nadležne organe da utvrde odgovornost lica koje je iznelo ove neistine i uznemirilo Novosađane", poručio je Mićin.

Kako je preneo portal 021.rs, policija je sinoć blokirala prilaze i sa bačke i sa sremske strane.

Prisutni su bili i komunalna milicija, gradska inspekcija i vozila gradskih javnih preduzeća.

Prema nezvaničnim informacijama, neko je prijavio oštećenje na tunelu.

Po poslednjim podacima, nisu pronađena oštećenja.

(Beta, 13.10.2025)

