Ko su dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju u 2025.

Trojica akademika s obe strane Atlantika deliće Nobelovu nagradu za ekonomiju u 2025. godini, za svoj rad o ulozi inovacija u stvaranju ekonomskog rasta.

Joel Mokyr (Northwestern University), Philippe Aghion (London School of Economicsa i INSEAD u Parizu), te Peter Howitt (Brown University), nagrađeni su "za teoriju održivog rasta kroz kreativnu destrukciju", saopštila je Kraljevska švedska akademija nauka u Stokholmu u ponedeljak. "Još sam bez teksta", izjavio je Aghion putem telefona na konferenciji za novinare, nakon što je obavešten o priznanju. Mokyr će dobiti polovinu nagrade vredne 11 miliona švedskih kruna