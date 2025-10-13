Ko su dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju u 2025.

Bloomberg Adria pre 1 sat  |  Charlie Duxbury/Bloomberg
Ko su dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju u 2025.

Trojica akademika s obe strane Atlantika deliće Nobelovu nagradu za ekonomiju u 2025. godini, za svoj rad o ulozi inovacija u stvaranju ekonomskog rasta.

Joel Mokyr (Northwestern University), Philippe Aghion (London School of Economicsa i INSEAD u Parizu), te Peter Howitt (Brown University), nagrađeni su "za teoriju održivog rasta kroz kreativnu destrukciju", saopštila je Kraljevska švedska akademija nauka u Stokholmu u ponedeljak. "Još sam bez teksta", izjavio je Aghion putem telefona na konferenciji za novinare, nakon što je obavešten o priznanju. Mokyr će dobiti polovinu nagrade vredne 11 miliona švedskih kruna
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Nobelova nagrada za ekonomiju za objašnjenje ekonomskog rasta vođenog inovacijama

Nobelova nagrada za ekonomiju za objašnjenje ekonomskog rasta vođenog inovacijama

Slobodna Evropa pre 27 minuta
Nobelova nagrada za ekonomiju dodeljena za rast zasnovan na inovacijama

Nobelova nagrada za ekonomiju dodeljena za rast zasnovan na inovacijama

Biznis.rs pre 47 minuta
Nobelova nagrada ekonomistima za istraživanje uticaja tehnologije na privredni rast

Nobelova nagrada ekonomistima za istraživanje uticaja tehnologije na privredni rast

BBC News pre 1 sat
Nobelova nagrada ekonomistima za istraživanje uticaja tehnologije na privredni rast

Nobelova nagrada ekonomistima za istraživanje uticaja tehnologije na privredni rast

Danas pre 1 sat
Proglašeni dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju

Proglašeni dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju

NIN pre 1 sat
Nobelova nagrada ekonomistima za istraživanje uticaja tehnologije na privredni rast

Nobelova nagrada ekonomistima za istraživanje uticaja tehnologije na privredni rast

Južne vesti pre 1 sat
Dodeljena Nobelova nagrada za ekonomiju

Dodeljena Nobelova nagrada za ekonomiju

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

LondonŠvedskaStokholmNobelova nagradaNobelova nagrada za ekonomijuPariz

Ekonomija, najnovije vesti »

Čadež: Verujem u sposobnost predsednika Srbije i vlade da donesu najbolju odluku za NIS

Čadež: Verujem u sposobnost predsednika Srbije i vlade da donesu najbolju odluku za NIS

RTV pre 2 minuta
Pet godina kampanje Grand kafe: „Hajde da imamo vremena za pregled”

Pet godina kampanje Grand kafe: „Hajde da imamo vremena za pregled”

Nedeljnik pre 2 minuta
Vučić nakon sastanka sa Rusima: Građani, budite mirni, neće biti nestašica nafte

Vučić nakon sastanka sa Rusima: Građani, budite mirni, neće biti nestašica nafte

Jugmedia pre 2 minuta
Vučić: Razumeli smo se! Zadovoljan sam razgovorima sa Rusima oko NIS-a

Vučić: Razumeli smo se! Zadovoljan sam razgovorima sa Rusima oko NIS-a

Sputnik pre 2 minuta
Oglasio se Vučić posle važnog sastanka sa ruskim zvaničnicima o NIS-u

Oglasio se Vučić posle važnog sastanka sa ruskim zvaničnicima o NIS-u

Nova pre 2 minuta