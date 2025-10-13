Nobelova nagrada za ekonomiju za objašnjenje ekonomskog rasta vođenog inovacijama

Slobodna Evropa pre 5 sati
Nobelova nagrada za ekonomiju za objašnjenje ekonomskog rasta vođenog inovacijama

Nobelova nagrada za ekonomiju dodeljena je Džoelu Mokiru, Filipu Agionu i Peteru Hauitu za objašnjenje ekonomskog rasta vođenog inovacijama.

Kako je navedeno Mokiru je nagrada dodeljena za identifikaciju preduslova za održivi rast kroz tehnološki napredak, a i Agionu i Hauitu za teoriju održivog rasta kroz kreativnu destrukciju. Švedska akademija nauka navela je da dobitnici objašnjavaju kako inovacije utiču na napredak. "Laureati su pokazali kako nova tehnologija može podstaći održivi rast", navodi se u obrazloženju.
