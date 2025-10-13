Most slobode i tunel na Mišeluku ponovo otvoreni za saobraćaj: Nema oštećenja ni opasnosti

Danas pre 12 minuta  |  Beta
Most slobode i tunel na Mišeluku ponovo otvoreni za saobraćaj: Nema oštećenja ni opasnosti

Tunel na Mišeluku i Most slobode u Novom Sadu ponovo su otvoreni za saobraćaj, nakon što su ih vatrogasci sinoć oko 21.30 časova zatvorili, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen u oba smera.

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin objavio je noćas na svom Instagram profilu da nije bilo nikakvog obrušavanja u tunelu na Mostu slobode i da su to utvrdili vatrogasci i inspekcija. „Saobraćaj je pušten. Pozivam građane da ne šire paniku a nadležne organe da utvrde odgovornost lica koje je iznelo ove neistine i uznemirilo Novosađane“, poručio je Mićin. Kako je preneo portal 021.rs, policija je sinoć blokirala prilaze i sa bačke i sa sremske strane. Prisutni su
