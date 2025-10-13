(VIDEO) Hrvatska na korak do Mundijala, pogledajte golove iz Varaždina, Kopenhagena i Bukurešta

Danas pre 1 sat  |  Beta
Fudbaleri Danske pobedili su u Kopenhagenu selekciju Grčke sa 3:1, u utakmici četvrtog kola Grupe C kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.

Domaća selekcija povela je u 21. minutu preko Rasmusa Hejluna, da bi rezultat u 40. minutu povećao Joakim Andersen. Minut kasnije treći gol za selekciju Danske postigao je Mikel Damsgor. Grčka je do jedinog pogotka došla u 63. minutu preko Hristosa Colisa. Danska i Škotska imaju po 10 bodova na vrhu Grupe C, Grčka na trećoj poziciji ima tri boda, dok je Belorusija bez bodova na poslednjem, četvrtom mestu. U narednom kolu, 15. novembra, Danska dočekuje Belorusiju,
